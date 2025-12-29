به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حق پرست افزود :این موج علاوه بر وزش باد نسبتاً شدید که ممکن است جو نواحی مرزی را کم‌وبیش غبارآلود نماید؛ بتدریج سبب بارش برف و باران در سطح استان می‌شود.

بارش که به استثنای مناطق گرمسیر، در سایر نقاط به صورت برف خواهد بود؛ در نیمه غربی و نواحی شمالی (منطقه اورامانات) از نمود بیشتری برخوردار بوده بویژه در جاده‌ها و گردنه‌های برفگیر مناطق مذکور، سبب کولاک خواهد شد. مقدار بارش در بیشتر نقاط از نواحی مرکزی و جنوب شرق استان، قابل توجه نخواهد بود.

روند کاهش دمای هوا، همچنان تا روز چهارشنبه ادامه داشته ضمن تقویت شرایط جهت تشکیل مه، از اواخر وقت فردا (سه‌شنبه) تا صبح چهارشنبه، سبب تشدید و گسترش یخبندان، حتی در مناطق گرمسیر می‌گردد؛ لذا توصیه می‌شود تا روز پنجشنبه، از سفر‌های غیر ضرور اجتناب و هنگام رانندگی دقت و احتیاط لازم رعایت شود. همچنین، جهت محافظت از محصولات کشاورزی و ادوات در معرض یخ زدگی، اقدامات مقتضی مد نظر قرار گیرد.

در روز‌های پنجشنبه و جمعه، در حالی که از شدت سرما در غالب نقاط کاسته می‌شود؛ شاهد بارش‌هایی (غالباً به صورت برف) در سطح استان خواهیم بود. احتمال بارش در روز جمعه و در نیمه شمالی و منطقه اورامانات بیشتر به نظر می‌رسد.