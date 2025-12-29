رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: برنامه صادرات غیرنفتی هرمزگان در هشت ماهه امسال ۷۹ درصد محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، خلیل قاسمی در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی هرمزگان افزود: صادرات غیر نفتی استان در زمینه‌های صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع دستی برای امسال سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار هدف گذاری شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران هم گفت: عملکرد ۹ ماهه صادرات و واردات استان هرمزگان در این جلسه مورد بررسی، تحلیل و آسیب شناسی قرار گرفت.

محمدصادق قنادزاده افزود: در این جلسه همچنین سیاست‌های راهبردی دولت در خصوص صادرات و واردات به اعضای جلسه منتقل و در این زمینه تبادل نظر شد.