پس از پایان دوره آموزشی بدو خدمت، آزمون برای پذیرفته‌شدگان نهایی استخدامی فرمانداری‌ها و بخشداری‌های آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این آزمون با هدف ارزیابی میزان یادگیری و سنجش توانمندی‌های علمی و مهارتی شرکت کنندگان از مباحث ارائه شده در دوره آموزشی بدو خدمت برگزار شد و داوطلبان در فضایی منظم و مطابق با ضوابط تعیین شده به رقابت پرداختند.

دوره آموزشی بدو خدمت با تمرکز بر ارتقای دانش تخصصی، آشنایی با قوانین و مقررات اداری، شرح وظایف سازمانی و تقویت مهارت‌های اجرایی کارکنان جدید برگزار شده و آزمون پایانی به‌عنوان مرحله تکمیلی این فرآیند، نقش مهمی در آماده‌سازی نیرو‌های انسانی برای ورود مؤثر به عرصه خدمت‌رسانی دارد.

نتایج این آزمون پس از بررسی و تأیید نهایی، از طریق دفتر برنامه‌ریزی بودجه و تحول اداری استانداری آذربایجان‌غربی به اطلاع پذیرفته‌شدگان خواهد رسید.