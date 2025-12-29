رئیس ستاد اقامه نماز استان گفت : در شهر زنجان ۱۵۴ مدرسه نمازخانه ندارند و ۹۲ مدرسه دیگر نیازمند تعمیر و تجهیز نمازخانه‌های خود هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس ستاد اقامه نماز استان با بیان اینکه طبق آخرین آمار، ۱۵۴ مدرسه در شهر زنجان فاقد نمازخانه است، ‌ گفت: نمازخانه ۹۲ مدرسه نیز به تعمیر و تجهیز نیاز دارد.

حجت الاسلام محمود محمدی در جلسه ستاد اقامه نماز استان، افزود: عملکرد ۷۳ دستگاه اجرایی استان در حوزه نماز پایش شد که تعداد ۱۱ دستگاه اجرایی عملکرد قابل قبول و ۴۱ دستگاه عملکرد شایسته ای داشتند.

وی اضافه کرد: تمام شهرستان‌های استان باید جلسات شورای نماز را برگزار کنند که تاکنون ۴۰ دستگاه در این زمینه همکاری داشته‌اند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان به طرح «امام جماعت در مدارس» اشاره کرد و گفت: هدف این طرح، تامین نیروی انسانی برای اقامه نماز در مدارس فاقد امام جماعت‌ است.

وی اظهار داشت: تاکنون ۴۸ امام جماعت از دستگاه‌ها در این طرح مدارس مشارکت داشته‌اند که نماز را در نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر زنجان اقامه می کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان اضافه کرد: درخواست کرده ایم که دستگاه‌ها در این زمینه عدالت را رعایت کرده و به همه مدارس توجه کنند.

محمدی افزود: با توجه به حضور بیش از ۲۳۰ هزار دانش‌آموز در مدارس، توجه به آموزش و تربیت آنها در مدارس بسیار مهم است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان ادامه داد: برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی با همراهی امام جماعت به مدارس می‌روند و هدایایی به دانش‌ آموزان تقدیم می کنند که در ترویج نماز بسیار اثرگذار است و امیدواریم این حمایت‌ها ادامه یابد.

محمدی با اشاره به کمبود نمازخانه در مدارس استان، افزود: تقسیم مدارس به متوسطه اول و دوم باعث کمبود کلاس شده و مدیران مدارس مجبور شده‌اند نماز را در فضاهای باز اقامه کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز استان زنجان گفت:پیگیری‌هایی از بخش خصوصی، خیرین و حتی دادگستری زنجان انجام شده است تا همه ظرفیتها برای ساخت نمازخانه در مدارس به کارگیری شود.

وی با اشاره به مشارکت دستگاههای اجرایی در تقویت نماز، گفت:برگزاری کلاس‌های تخصصی نماز و اردوهای مربوط برای دانش‌آموزان و اختصاص بودجه در این زمینه بسیار موثر است.

طبق اعلام مسوولان آموزش و پرورش استان زنجان، امسال بیش از ۲۳۱ هزار دانش‌آموز با همراهی ۱۳ هزار و ۸۰۰ نیروی فرهنگی در ۱۰ هزار کلاس درس فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده اند.