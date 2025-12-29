به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه این دانش آموزان، خدمات پیش بینی شده در طرح ملی وارنیش فلوراید را دریافت کرده‌اند گفت:طرح ملی وارنیش فلوراید همزمان با پویش کشوری سلامت دهان و دندان، از ابتدای آبان ماه در مدارس ابتدایی استان همدان آغاز شده است.

دکتر محمد به نشان افزود: در چارچوب این برنامه، پس از ارائه آموزش‌های ضروری به دانش‌آموزان و اولیای آنها، خدمات وارنیش فلورایدتراپی به صورت رایگان توسط مراقبان سلامت و بهورزان در محیط مدرسه انجام می‌پذیرد.

او تاکیدکرد: وارنیش فلوراید تراپی نقش کلیدی در کاهش قابل توجه پوسیدگی دندان‌های شیری و دائمی کودکان دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: این امر نه تنها کیفیت زندگی کودکان را بهبود می‌بخشد بلکه در بلندمدت با جلوگیری از مداخلات دندانپزشکی پرهزینه، موجب صرفه‌جویی مالی قابل توجهی برای خانواده‌ها می‌شود.

به نشان افزود: برای تضمین اجرای بی‌وقفه این طرح، اعتباری بیش از ۱۵ میلیارد ریال به منظور خرید وارنیش سدیم فلوراید و ملزومات مصرفی تخصیص یافته است تا هیچ دانش‌آموزی از این خدمات مؤثر محروم نماند.