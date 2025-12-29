به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید جلیلی در بخشی از این پیام گفت: رحلت فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی را به همه دوست‌داران ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش‌های ارزشمند این عالم مجاهد در دفاع از انقلاب و خدمت به اسلام و کشور، سرمایه گران‌سنگ ایشان در محضر الهی است.

خداوند ایشان را با پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) محشور فرماید.

مراسم تشییع پیکر پاک حضرت آیت الله شفیعی، فردا ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد آیت الله شفیعی به سمت حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی برگزار می‌شود.