بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، زهرا راستگو بیان کرد: از اواخر وقت جمعه گذشته، یک سامانه بارشی بهنسبت مطلوب با ظرفیت بارشی مناسب وارد استان بوشهر شد که فعالیت آن از اواخر روز جمعه آغاز و تا صبح امروز (دوشنبه) موجب بارشهای قابل توجهی در مناطق مختلف استان شد.
زهرا راستگو افزود: بیشترین میزان بارندگی در برخی مناطق جنوبی و شمالی استان به ثبت رسیده و از میان مراکز شهرستانها، ایستگاه عسلویه با حدود ۸۷ میلیمتر بیشترین بارش را گزارش کرده است. ادامه داد: همچنین در ایستگاه دیر ۶۹ میلیمتر، خارگ ۶۲ میلیمتر و گناوه ۶۰ میلیمتر بارندگی ثبت شده است وکمترین میزان بارش نیز مربوط به ایستگاه دیلم با حدود ۱۲.۵ میلیمتر بوده است.
وی ادامه داد: فعالیت این سامانه امروز و روز سهشنبه نیز بهصورت پراکنده در برخی نقاط شمالی و جنوبی استان ادامه خواهد داشت و در این مدت، بارشهای خفیف و پراکنده در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.
معاون پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به کاهش دما، اظهار کرد: از امشب روند کاهش دما در استان آغاز میشود و بیشترین کاهش دما در دو روز آینده رخ خواهد داد و انتظار داریم در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، دمای هوا در برخی نقاط استان تا حدود ۸ درجه سانتیگراد کاهش یابد و در صبح روز چهارشنبه، دما در بعضی مناطق به کمتر از ۵ درجه سانتیگراد برسد.
وی همچنین از تشدید وزش بادهای شمالی خبر داد و گفت: از امشب وزش باد شمالی بهویژه در مناطق جنوبی استان شدت میگیرد. سواحل جنوبی استان امروز مواج و متلاطم هستند و از ظهر روز سهشنبه، با افزایش قابل توجه وزش باد شمالی، تمامی سواحل استان بهطور کامل مواج و متلاطم خواهند شد که این شرایط تا حوالی ظهر روز پنجشنبه ادامه دارد و بر همین اساس، هشدار دریایی سطح نارنجی صادر شده و توصیه میشود از ترددهای غیرضروری دریایی خودداری شود.
راستگو در پایان یادآور شد: پدیده غالب امروز در برخی نقاط استان، مه صبحگاهی و در بعضی مناطق غبار محلی بوده که موجب کاهش دید افقی شده است؛ بهگونهای که در برخی نقاط شمالی استان از جمله بندر امام حسن و گناوه، دید افقی به کمتر از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر کاهش یافته است.
وی گفت: انتظار میرود در روزهای آینده نیز در ساعتهای اولیه صبح، پدیده مه و غبار محلی و کاهش دید در برخی نقاط استان ادامه داشته باشد.