کاهش محسوس دما در استان بوشهر

معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر، از تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: با شمالی شدن جریانات جوی، روند کاهش دمای هوا از امشب در استان آغاز می‌شود.