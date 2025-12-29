به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه گفت: در بازرسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان از یک واحد مسکونی بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم انواع برنج، قند، شکر و چای و حدود هزار لیتر مایع ظرفشویی و ۴ هزار و ۴۹۰ عدد انواع محصولات غذایی و بهداشتی احتکارشده کشف و ضبط شد.

سرهنگ احسان بدیعیان افزود: کارشناسان ارزش این محموله را بیش از ۱۳ میلیارد ریال برآورد اعلام کردند.

وی گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.