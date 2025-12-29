پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: دشمن با تمرکز بر ایجاد التهاب و حاشیهسازی پیرامون زندانها بهدنبال ناامنسازی جامعه است و مقابله با این رویکرد، نیازمند مدیریت هوشمندانه، منسجم و پیشگیرانه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در نشست مشورتی بررسی مسائل و چالشهای امنیتی زندانهای استان کرمانشاه، اظهار کرد: این نشست در اجرای دستور ریاست قوه قضائیه و با هدف بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی دستگاههای ذیربط و استفاده از تجربیات گذشته در مواجهه با مسائل حساس برگزار شده است.
وی با اشاره به نقش کلیدی زندانها در نظام عدالت کیفری افزود: زندانها بهعنوان یکی از بخشهای اثرگذار در تأمین امنیت عمومی، همواره در معرض تهدیدات، فضاسازیها و تلاشهای هدفمند دشمن برای ایجاد بیثباتی قرار دارند و از اینرو، مدیریت آنها باید مبتنی بر رویکردی هوشمندانه، منسجم و پیشگیرانه باشد.
دادستان مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: طی سالهای اخیر، دشمن با تمرکز ویژه بر زندانها، تلاش کرده است با تحریک افکار عمومی، ایجاد حاشیه پیرامون اجرای احکام و سوءاستفاده از برخی مطالبات، زمینه نارضایتی و ناامنی را فراهم کند که مقابله با این رویکرد، مستلزم هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و مجموعه اجرایی زندانهاست.
کریمی ادامه داد: در این نشست، مسائل و چالشهای امنیتی مؤسسات زندانهای استان بهصورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار میگیرد و با نگاه آسیبشناسانه، راهکارهای عملی، قانونی و پیشگیرانه برای مدیریت بهتر شرایط و جلوگیری از بروز تبعات سوء ارائه میشود.
وی خاطرنشان کرد: دادستانی بهعنوان مدعیالعموم، ضمن نظارت مستمر بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق قانونی زندانیان، با هرگونه اخلال در نظم عمومی، سوءمدیریت و اقداماتی که منجر به ایجاد چالشهای امنیتی شود، در چارچوب قانون برخوردی قاطع و مسئولانه خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تأکید کرد: ارتقای تعامل و تبادل اطلاعات، افزایش اشراف میدانی، تصمیمگیری بهموقع و پرهیز از اقدامات شتابزده یا واکنشی، از الزامات مدیریت زندانها در شرایط حساس کنونی است و جمعبندی این نشست، مبنای برنامهریزیهای آینده برای ارتقای امنیت زندانها و حفظ آرامش عمومی در سطح استان خواهد بود.
در این نشست، مدیرکل زندانهای استان نیز با تشریح وضعیت موجود زندانها و برخی چالشهای اجرایی، بر ضرورت حمایت و همراهی هرچه بیشتر دستگاه قضایی و نهادهای ذیربط برای مدیریت بهینه امور زندانها و اجرای دقیق مقررات قانونی تأکید کرد.