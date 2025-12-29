به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به پیش‌بینی شرایط ناپایدارجوی و احتمال وقوع کولاک در محور‌های ارتباطی، از رانندگان خواست از تردد‌های غیرضروری در جاده‌ها به‌طور جدی خودداری کنند.

جعفر صادقی‌پور، با بیان اینکه موج‌جدید بارش برف و کولاک در بیشتر محور‌های ارتباطی آذربایجان‌غربی بویژه جنوب استان آغاز شده است، افزود: با توجه به کوهستانی بودن آذربایجان‌غربی لازم است این موضوع در برنامه‌ریزی سفر‌ها مدنظر رانندگان قرار گیرد.

صادقی پور، با تأکید بر اینکه کولاک لزوماً همراه با بارش برف نیست، اظهارکرد: کولاک می‌تواند صرفاً در اثر وزش باد شدید و طوفان، به‌ویژه در محور‌های کوهستانی، گردنه‌ها و پیچ‌های جاده‌ای رخ داده و دید رانندگان را به‌شدت کاهش دهد.

وی، با اشاره به استقرار ماشین آلات راهداری در محور‌های ارتباطی و تأمین شن و ماسه مورد نیاز گفت: در صورت ضرورت تردد، رانندگان باید پیش از حرکت از ایمنی کامل وسیله نقلیه اطمینان حاصل کرده و زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را حتماً به همراه داشته باشند.

صادقی‌پور، با اشاره به اقدامات راهداری در زمان بارش‌ها افزود: اولویت نیرو‌های راهداری در عملیات زمستانی، بازگشایی و ایمن‌سازی راه‌های اصلی و شریانی، سپس محور‌های فرعی و در نهایت راه‌های روستایی است تا تردد‌های ضروری بدون وقفه انجام شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، از هموطنان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، انسداد‌ها و محدودیت‌های ترافیکی، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از این سامانه اطلاعات لازم را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: هم اکنون محورمهاباد-بوکان و مهاباد- سردشت در گردنه زمزیران به دلیل بارش برف و کولاک مسدود است.