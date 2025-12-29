به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی به همراه مدیران و رؤسای ۲۵ گانه مناطق آموزش و پرورش استان، به‌صورت برخط در نشست وزیر آموزش و پرورش و مدیران و رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با رئیس‌جمهور، با عنوان آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی کشور شرکت کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با بیان اینکه برای بهبود عرصه تعلیم و تربیت و رفع موانع آموزشی، تمام دستگاه‌های اجرایی متولی باید پای‌کار باشند، گفت: نقش مدیران آموزشی در پیگیری این امور به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت عظیم مشارکت مردمی برای بهبود و توسعه عدالت فضای آموزشی لازم و ضروری است.

رسول مقابلی با تاکید بر بهبود کیفیت آموزشی، تقویت و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و دسترسی به منابع و زیرساخت‌های آموزشی، دیجیتالی و فناورانه، افزود: ارتقای سلامت روان و استفاده از برنامه‌های مشاوره‌ای باید با نظارت مدیران آموزشی در دستورکار باشد.