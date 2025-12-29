پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از راه اندازی نخستین دستگاه پیشرفته پت اسکن با مشارکت خیرین بهمنظور ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی بیماران، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دکتر علی ابرازه گفت: نخستین دستگاه پت اسکن استان قم بهمنظور ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی بیماران، به همت خیرین محترم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از طریق هیئت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران تأمین تحویل استان قم شد.
وی افزود: این دستگاه پیشرفته نقش مهمی در تشخیص دقیق و مدیریت درمان بیماریهای مختلف ایفا میکند و بهطور گسترده در حوزه سرطان برای تشخیص اولیه، تعیین مرحله بیماری، ارزیابی پاسخ به درمان و بررسی عود بیماری مورد استفاده قرار میگیرد.
دکتر ابرازه تصریح کرد: همچنین دستگاه پت اسکن در تشخیص و بررسی بیماریهای قلبی، از جمله ارزیابی جریان خون به عضله قلب و شناسایی آثار سکته قلبی کاربرد دارد و در حوزه بیماریهای مغزی و عصبی نیز به تشخیص بیماریهایی نظیر آلزایمر، پارکینسون، صرع و تومورهای مغزی کمک شایانی میکند.