رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از راه اندازی نخستین دستگاه پیشرفته پت اسکن با مشارکت خیرین به‌منظور ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی بیماران، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دکتر علی ابرازه گفت: نخستین دستگاه پت اسکن استان قم به‌منظور ارتقای سطح خدمات تشخیصی و درمانی بیماران، به همت خیرین محترم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از طریق هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران تأمین تحویل استان قم شد.

وی افزود: این دستگاه پیشرفته نقش مهمی در تشخیص دقیق و مدیریت درمان بیماری‌های مختلف ایفا می‌کند و به‌طور گسترده در حوزه سرطان برای تشخیص اولیه، تعیین مرحله بیماری، ارزیابی پاسخ به درمان و بررسی عود بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دکتر ابرازه تصریح کرد: همچنین دستگاه پت اسکن در تشخیص و بررسی بیماری‌های قلبی، از جمله ارزیابی جریان خون به عضله قلب و شناسایی آثار سکته قلبی کاربرد دارد و در حوزه بیماری‌های مغزی و عصبی نیز به تشخیص بیماری‌هایی نظیر آلزایمر، پارکینسون، صرع و تومور‌های مغزی کمک شایانی می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: علاوه بر این، از این دستگاه برای شناسایی کانون‌های عفونی و التهابی در استخوان‌ها و بافت‌های نرم نیز استفاده می‌شود که موجب افزایش دقت تشخیص و بهبود روند درمان بیماران خواهد شد.