

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر شاهین آخوندزاده در آیین اختتامیه سی‌ویکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی گفت: بودجه پژوهشی وزارت بهداشت از ۱۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۲۲۰ میلیارد در سال ۱۴۰۴ رسیده، اما همچنان ناکافی است.



وی افزود: دانشگاه‌ها با جذب بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان از صنایع و صادرات ۶۴ میلیون دلاری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، نقش مهمی در اقتصاد دانش‌بنیان داشته‌اند.



آخوندزاده با اشاره به تولید آنتی‌بادی مونوکلونال در کشور ، گفت: این تولید برای درمان ام‌اس کاربرد دارد که سالانه ۱۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی ایجاد کرده است.



وی ادامه داد: مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها نیز بالغ بر ۷ همت درآمد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، داشته‌اند.



در این مراسم از 35 برگزیده، محقق و پژوهشکر از جمله، دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تحقیقات، کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی، نشریات علوم پزشکی، مراکز رشد، واحد فناور، پارک علم و فناوری، سازمان و نهادها غیر دولتی حامی پژوهش و فناوری با اهدای لوم و تندیس تجلیل شد.