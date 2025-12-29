پخش زنده
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: تولید آنتیبادی مونوکلونال برای درمان اماس که از سوی شرکت های داخلی انجام شده، سالانه حدود ۱۰۰ میلیون یورو صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر شاهین آخوندزاده در آیین اختتامیه سیویکمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی گفت: بودجه پژوهشی وزارت بهداشت از ۱۳۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۲۲۰ میلیارد در سال ۱۴۰۴ رسیده، اما همچنان ناکافی است.
وی افزود: دانشگاهها با جذب بیش از ۳۸۰ میلیارد تومان از صنایع و صادرات ۶۴ میلیون دلاری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، نقش مهمی در اقتصاد دانشبنیان داشتهاند.
آخوندزاده با اشاره به تولید آنتیبادی مونوکلونال در کشور ، گفت: این تولید برای درمان اماس کاربرد دارد که سالانه ۱۰۰ میلیون یورو صرفهجویی ارزی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری دانشگاهها نیز بالغ بر ۷ همت درآمد در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، داشتهاند.
در این مراسم از 35 برگزیده، محقق و پژوهشکر از جمله، دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تحقیقات، کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی، نشریات علوم پزشکی، مراکز رشد، واحد فناور، پارک علم و فناوری، سازمان و نهادها غیر دولتی حامی پژوهش و فناوری با اهدای لوم و تندیس تجلیل شد.