به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی استان موج دوم بارش از عصر امروز در استان فعال شده و فعالیت این سامانه تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت و بعد از ظهر فردا از جوّ استان خارج می‌شود.

فعالیت این سامانه به صورت بارش برف و کاهش محسوس دما و بروز یخبندان، کولاک برف در گردنه‌ها و لغزندگی جاده‌ها است بنابراین رانندگان برای تردد به مناطق کوهستانی و سردسیر احتیاط کنند.

از روز پنجشنبه سامانه بارشی دیگر وارد جو استان می‌شود که فعالیت آن تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و بارش‌ها به صورت برف همراه با پدیده مه گرفتگی خواهد بود.

پلیس راه استان هم از رانندگان و مسافران خواست از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنه‌ها خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات زمستانی، زنجیرچرخ و پوشاک و مواد غذایی به همراه داشته باشند.