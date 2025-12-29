پخش زنده
بارش برف و کولاک شدید در مناطق مختلف آذربایجان شرقی از عصر امروز آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی استان موج دوم بارش از عصر امروز در استان فعال شده و فعالیت این سامانه تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت و بعد از ظهر فردا از جوّ استان خارج میشود.
فعالیت این سامانه به صورت بارش برف و کاهش محسوس دما و بروز یخبندان، کولاک برف در گردنهها و لغزندگی جادهها است بنابراین رانندگان برای تردد به مناطق کوهستانی و سردسیر احتیاط کنند.
از روز پنجشنبه سامانه بارشی دیگر وارد جو استان میشود که فعالیت آن تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و بارشها به صورت برف همراه با پدیده مه گرفتگی خواهد بود.
پلیس راه استان هم از رانندگان و مسافران خواست از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنهها خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات زمستانی، زنجیرچرخ و پوشاک و مواد غذایی به همراه داشته باشند.