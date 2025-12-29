برگزاری نشستهای هماهنگی گروه اقتصادی دولت
نشستهای هماهنگی گروه اقتصادی دولت درباره سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی در بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشستهای هماهنگی گروه اقتصادی دولت درباره سیاستهای ارزی، تجاری و معیشتی با تأکید رئیس جمهور در بانک مرکزی برگزار شد.
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، از جمله حاضران در این نشستها بودند.
نتایج این نشستها بهزودی در دولت، جمعبندی و اطلاعرسانی میشود.