نشست‌های هماهنگی گروه اقتصادی دولت درباره سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی در بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست‌های هماهنگی گروه اقتصادی دولت درباره سیاست‌های ارزی، تجاری و معیشتی با تأکید رئیس‌ جمهور در بانک مرکزی برگزار شد.

سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، از جمله حاضران در این نشست‌ها بودند.

نتایج این نشست‌ها به‌زودی در دولت، جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی می‌شود.