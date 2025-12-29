.

به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان وی با اشاره به برگزاری سلسله همایش‌های نماز در سراسر کشور، هدف این اجلاس را ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در میان کارکنان، خانواده‌ها و سربازان سپاه دانست.

به گزارش خبرگزاری بسیج از کرمان، سردار محبی، معاون فرهنگی و تبلیغات حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، از برگزاری سومین اجلاس سراسری نماز با هدف ترویج و تبلیغ فرهنگ نماز در تمام مقر‌های سپاه خبر داد. وی اعلام کرد که این اجلاس به منظور اقامه نماز و ارتقای فرهنگ نماز در میان کارکنان و خانواده‌های سپاه برگزار می‌شود.

به گفته سردار محبی، برای برگزاری این اجلاس، سلسله همایش‌هایی در سراسر سپاه برگزار شده که در سال گذشته تعداد این همایش‌ها به ۳۱۱ رسید. اجلاس سراسری امسال با میزبانی نیروی دریایی سپاه برگزار خواهد شد و شامل چهار اجلاس مختلف است: یکی با میزبانی سپاه فجر استان فارس، دیگری با میزبانی دانشگاه جامع امام حسین (ع) برای مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی کشور، یک اجلاس برای مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین اجلاس سراسری نماز برای سربازان که با میزبانی دژمان کل سپاه برگزار می‌شود.

وی افزود:هدف از این همایش‌ها، در واقع تبلیغ نماز، ترویج نماز، اقامه نماز و وادار کردن افراد به فرهنگ نماز است.

سردار محبی همچنین به تولید محصول در این اجلاس‌ها اشاره کرد و گفت: این اجلاس‌ها شامل ۲۱ رشته تولید می‌شود که شامل هنر‌های تجسمی، هنر‌های نمایشی، هنر‌های آوایی، شعر و ادبیات و نوشتن کتاب و مقاله است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ما ۲هزار و ۹۹۱ محصول تولیدی داشتند، افزود: سرریز این محصولات برای جامعه است و وقتی که مثلاً هزاران قطعه هنری، سرود، فیلم کوتاه، کلیپ و پادکست تولید می‌شود، اینها به جامعه سرازیر می‌شود و در همه عرصه‌های مختلف فضای مجازی تأثیر غیرمستقیمی بر فرهنگ جامعه خواهد داشت