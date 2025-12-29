با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، فردا آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان‌های ارومیه، پیرانشهر ، ماکو، بوکان، سردشت، نقده، اشنویه، چالدران و میرآباد به صورت غیرحضوری و ادارات شهرستان‌های سردشت، پیرانشهر و میرآباد تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم بارش برف و برودت هوا، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان‌های ارومیه، پیرانشهر، ماکو، بوکان، سردشت، نقده، اشنویه، چالدران و میرآباد شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همچنین ادارات شهرستان‌های سردشت، پیرانشهر و میرآباد با توجه به کولاک و بارش سنگین برف و برودت هوا، روز سه‌شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.

البته یادآور می‌شود آزمون‌های نهایی شهرستان‌های ارومیه، پیرانشهر، ماکو، بوکان، سردشت، نقده، اشنویه، چالدران و میرآباد فردا سه‌شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.