

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با هدف تقویت همکاری‌های مشترک و ارائه خدمات بهتر به جامعه هدف با مدیرعامل شرکت گاز استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان از تأمین کمک هزینه برای اجرای عملیات لوله کشی گاز داخلی منازل خانوار تحت پوشش کمیته امداد به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و اهداء ۵۰۰ دستگاه بخاری گازی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد توسط شرکت گاز گیلان، خبر داد.

برادران نصیری ضمن ابراز آمادگی برای همکاری و تعامل بیشتر، به ارائه خدمات مطلوب و تسهیل شرایط برای خانواده‌های نیازمند تأکید کرد.