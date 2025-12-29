۳۲۰ مسجد استان بوشهر آماده میزبانی از معتکفان
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان بوشهر گفت: ۳۲۰ مسجد استان آماده میزبانی از معتکفان در آئین معنوی و روح بخش اعتکاف هستند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجت الاسلام عیسی راستگو بیان کرد: همانند دیگر نقاط کشور در مساجد استان بوشهر در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه رجب مراسم با شکوه اعتکاف برگزار خواهد شد.
وی افزود: امسال هم همچون سالهای گذشته از اذان صبح شنبه ۱۳ رجب همزمان با سالروز ولادت امام علی علیه السلام تا اذان مغرب دوشنبه ۱۵ رجب مساجد منتخب استان بوشهر میزبان روزه داران اعتکاف کننده خواهد بود.
به گفته رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان بوشهر، ۳۲۰ مسجد استان به صورت سازمان یافته آماده میزبانی از معتکفان در آئین معنوی و روح بخش اعتکاف هستند و علاوه بر این در روستا نیز حدود ۲۰۰ مسجد مراسم اعتکاف را برگزار خواهند کرد.
وی با بیان اینکه مراسم اعتکاف فرصتی ویژه برای خودسازی و تقویت ارتباط با خداوند است، اظهار کرد: اعتکاف یکی از عبادات که خداوند نصیب برخی بندگان مقرب خود میکند تا معتکفین چند روزی را در مساجد به دور از همه مشغلههای دنیوی سپری کنند.