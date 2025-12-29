امروز، در آستانه روز پدر، دیار حاج قاسم شاهد تولد نوزادی است که نامش فاطمه است؛ تنها یادگار شهید سرافراز، پاسدار مهدی جوهری است.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان امروز، در آستانه روز پدر، دیار حاج قاسم شاهد تولد نوزادی است که نامش فاطمه است؛ تنها یادگار شهید سرافراز، پاسدار مهدی جوهری. مردی از تبار غیرت و ایمان، که تیرماه امسال در پی حمله اسراییل غاصب و آمریکای جنایتکار به میهن عزیزمان و در کمتر از یک سال پس از آغاز زندگی مشترکش، در راه دفاع از وطن و آرمان‌های انقلاب اسلامی، جان خود را فدای امنیت و عزت ایران کرد.

فاطمه‌جان، تو در روزهایی به دنیا آمدی که پدرت نبود تا دستت را بگیرد، اما نامش، راهش، و خون پاکش، تا ابد سایه‌بان زندگی‌ات خواهد بود. تو نه‌تنها دختر یک پدر، که دختر یک قهرمانی. پدری که جان داد تا تو و نسل تو در امنیت و سربلندی زندگی کنید.

امروز، اشک و لبخند در هم آمیخته‌اند؛ اشک از داغ نبودن پدر، و لبخند از تولد نوری که از دل تاریکی‌ها برخاسته است. فاطمه، تو ادامه‌ی راه پدری هستی که با ایمان و شجاعتش، نام خود را در تاریخ این سرزمین جاودانه کرد.

باشد که خداوند، تو را در پناه خود محفوظ بدارد و سایه‌ی پرمهر مادر فداکار و خانواده‌ی بزرگ و داغدار شهید جوهری، همیشه بر سرت مستدام باشد.