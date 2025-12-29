فعالیت روزانه ۳۵۲ سرای محله در شهر تهران
نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: فعالیت روزانه ۳۵۲ سرای محله در شهر تهران، امکان مشارکت سالمندان در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را در نزدیکی محل زندگی آنان فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ در حاشیه افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی نشاط سالمندی با تقدیر از عملکرد اداره کل سلامت شهرداری تهران در برگزاری این رویداد گفت: نشاط سالمندی فراتر از تفریحهای مقطعی است و باید با احساس مفید بودن، مشارکت اجتماعی، امنیت روانی و دسترسی آسان به خدمات شهری همراه باشد.
وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در سالهای اخیر افزود: در چهار سال گذشته تلاش شد نگاه به سالمندان از رویکرد صرفاً حمایتی به رویکردی مشارکتمحور و توانمندساز تغییر کند و بستر حضور فعال سالمندان در محلات فراهم شود.
سروری توسعه فضاهای محلهمحور را از مهمترین اقدامات این دوره دانست و گفت: فعالیت روزانه ۳۵۲ سرای محله در سطح شهر تهران، امکان مشارکت سالمندان در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را در نزدیکی محل زندگی آنان فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به زیرساختهای ورزشی شهر تهران تصریح کرد: امروز بیش از ۱۰۰۰ مکان ورزشی در سطح شهر تهران در اختیار شهروندان قرار دارد که شامل مجموعههای ورزشی سرپوشیده، ۴۰۰ زمین چمن محلی و ۷۰ مجموعه آبی است و این فضاها نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روانی سالمندان ایفا میکنند.
سروری توجه به سلامت جسم و روان، اجرای برنامههای ورزش همگانی و آموزشهای سلامت را از دیگر محورهای مهم مدیریت شهری در این حوزه برشمرد و گفت: سالمندان فقط دریافتکننده خدمات نیستند، بلکه کنشگران اجتماعی مؤثرند و باید از تجربه و دانش آنها در اداره محلات بهره گرفت.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی خاطرنشان کرد: هرچند مسیر پیشرو هنوز طولانی است، اما اقدامات انجامشده نشاندهنده آغاز یک مسیر درست برای افزایش امنیت و آرامش سالمندان در شهر است.
سروری تأکید کرد: نشاط سالمندی یک موضوع حاشیهای یا لوکس نیست، بلکه شاخص بلوغ مدیریت شهری است و اگر شهری بتواند برای سالمندان خود امنیت، احترام و نشاط فراهم کند، آیندهای بهتر برای همه شهروندان رقم زده است.