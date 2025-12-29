معاون هماهنگ کننده دژبان سپاه پاسداران و فرمانده دژبان ارشد سپاه استان با نادر فرامرز پور دادستان نظامی استان دیدار و گفتگو کردند.

:

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان نظامی در این دیدار از تدبير فرمانده کل سپاه در احیای مجدد دژبان کل سپاه تقدیر و وجود و حضور این یگان را در مجموعه سپاه لازم و ضروری برشمرد.

دادستان نظامی با بیان این که اجرای دقیق و کامل وظایف و ماموریت های اصلی دژبان ارشد سپاه در استان‌ها و ثاثیر گذاری آن بر نظم و انضباط و اجرای دقیق ، بموقع و کامل دستورهای قضایی در حوزه ضابطی نظامی و تامین امنیت در حوزه ماموریتی نیازمند یکسری الزامات و تامین نفرات و تجهیزات می باشد.

وی تاکید کرد : وضعیت و شرایط استان کرمان ، نیازمند نگاه ویژه فرمانده هان و مسئولین در مرکز به دژبان ارشد سپاه استان از این حیث است