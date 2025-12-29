بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح در نشست با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به گستره فعالیتهای ورزشی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح در ۴۲ رشته ورزشی در حوزههای قهرمانی و همگانی بهصورت فعال حضور دارند.
امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی با تشریح برنامهها و رویدادهای ورزشی سال جاری، اظهار کرد: در سال جاری، سه رویداد مهم بینالمللی شامل چهارمین دوره صعود به قله دماوند ویژه نظامیان جهان، مسابقات تیراندازی با کمان نظامیان جهان و مسابقات وزنهبرداری ارتشهای جهان به میزبانی تربیتبدنی نیروهای مسلح برگزار شده است.
وی افزود: در سال آینده نیز میزبانی مسابقات تکواندو نظامیان جهان، رقابتهای چوگان و مسابقات تنیس بر عهده تربیتبدنی نیروهای مسلح خواهد بود.
رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به ظرفیتهای استانی، تصریح کرد: استان بوشهر بهویژه در حوزه ورزشهای آبی و ساحلی، توانایی تبدیل شدن به پایگاهی مناسب برای برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی ستاد کل نیروهای مسلح را دارد.
امیر سرتیپ دوم فولادی با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه مهارتآموزی سربازان گفت: موضوع مهارتآموزی سربازان نیروهای مسلح با جدیت در سطح استانها و سراسر کشور در حال اجرا و پیگیری است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز به پیوند عمیق مردم استان بوشهر با ورزش نیروی مسلح گفت: ورزش نیروهای در بوشهر همواره جایگاه ویژهای داشته و مردم این استان ارتباط نزدیکی با آن برقرار کردهاند.
موسی کشتکار افزود: با توجه به توانمندیها، تجهیزات و امکانات موجود، بهویژه در حوزههای نرمافزاری و مدیریتی، ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر آمادگی دارد از طریق انعقاد تفاهمنامه، همکاریهای ساختارمند و هدفمند با تربیتبدنی نیرویهای مسلح را توسعه دهد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به سیاستهای کلان وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: یکی از تأکیدات وزیر ورزش و جوانان، توسعه رشتههای ساحلی در استانهای کشور است و این هدف با تعامل، همفکری و همکاری نزدیک با نیروهای مسلح، قابل تحقق خواهد بود.
کشتکار همچنین تصریح کرد: استان بوشهر این ظرفیت را دارد که میزبان مسابقات بینالمللی از جمله رقابتهای ارتشهای جهان در رشتههای ساحلی باشد.
وی با اشاره به زیرساختهای موجود استان گفت: رشتههای والیبال ساحلی، کشتی ساحلی، جودو ساحلی، فوتبال ساحلی و تنیس ساحلی از زیرساختهای مناسب در استان بوشهر برخوردار هستند و میتوان از این ظرفیتها برای توسعه ورزش قهرمانی و میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی بهره گرفت.