فعالیت نیرو‌های مسلح در ۴۲ رشته ورزشی

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به گستره فعالیت‌های ورزشی نیرو‌های مسلح گفت: نیرو‌های مسلح در ۴۲ رشته ورزشی در حوزه‌های قهرمانی و همگانی به‌صورت فعال حضور دارند.