پخش زنده
امروز: -
امداد رسانی به سیلزدگان در ۱۰ شهرستان استان خوزستان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: در پی بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب در ۱۰ شهرستان خوزستان، امدادگران این جمعیت به مناطق سیلزده اعزام شدند.
حسن منصوری با اشاره به اینکه در اجرای عملیات امداد رسانی ۲۵ تیم امداد و نجات و ۸۰ امدادگر حضور دارند، ادامه داد: با کمک امدادگران توزیع اقلام زیستی، رهاسازی افراد گرفتار در سیلاب و پاکسازی منازل دچار آبگرفتگی انجام شده است.
وی با بیان اینکه جستوجو برای افراد مفقود شده در سیلابهای اخیر ادامه دارد، خاطر نشان کرد: روند کمک رسانی در مناطق سیلزده ادامه دارد.