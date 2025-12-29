به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: در پی بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب در ۱۰ شهرستان خوزستان، امدادگران این جمعیت به مناطق سیلزده اعزام شدند.

حسن منصوری با اشاره به اینکه در اجرای عملیات امداد رسانی ۲۵ تیم امداد و نجات و ۸۰ امدادگر حضور دارند، ادامه داد: با کمک امدادگران توزیع اقلام زیستی، رهاسازی افراد گرفتار در سیلاب و پاکسازی منازل دچار آبگرفتگی انجام شده است.

وی با بیان اینکه جست‌و‌جو برای افراد مفقود شده در سیلاب‌های اخیر ادامه دارد، خاطر نشان کرد: روند کمک رسانی در مناطق سیلزده ادامه دارد.