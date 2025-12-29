مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد: تلاش می‌کنیم تا دهه مبارک فجر، حدود ۵ هزار واحد مسکونی در قالب‌های مختلف از جمله واحد‌های تکمیل‌شده، نیمه‌تمام و زمین‌های آماده‌سازی‌شده به متقاضیان تحویل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان خواجه رضایی در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های مسکن در استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از ۱۶۲ هزار نفر در سطح استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۵۰ هزار متقاضی به مرحله تأیید نهایی رسیده‌اند و نزدیک به ۳۷ هزار نفر نیز به‌عنوان متقاضیان فعال شناسایی شده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه برای تمامی متقاضیان واجد شرایط، پروژه تعریف شده و بخشی از واحد‌ها نیز تاکنون تحویل شده یا در مراحل نهایی تحویل قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت اظهار داشت: در این طرح بیش از ۲۲ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که پس از پالایش، حدود ۱۵ هزار متقاضی تأیید نهایی شده‌اند و برای نزدیک به ۱۰ هزار نفر نیز قطعات زمین مشخص شده است. قرعه‌کشی متقاضیان باقی‌مانده در ماه‌های آینده انجام می‌شود و وضعیت زمین در حوزه ازدواج نیز تعیین تکلیف خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم در شورای مسکن استان انجام شده است، ادامه داد: تعهد کارگزاران این است که تا پایان سال، در حوزه بنیاد مسکن تمامی واحد‌ها و زمین‌ها تعیین تکلیف شوند؛ چه آن دسته که باید زمین تحویل بگیرند و چه واحد‌هایی که باید وارد مرحله ساخت شوند.

خواجه رضایی تصریح کرد: در حوزه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، تمامی واحد‌ها تعیین تکلیف شده و مشکلی وجود ندارد. همچنین در سازمان همیاری به‌ویژه در شهر یزد، تعداد قابل توجهی واحد در دست اجراست که با پیگیری‌های روزانه و هفتگی در حال پیشرفت است.

وی با اشاره به برخی تأخیر‌ها در اجرای تعهدات گفت: در مجموع استان، موارد محدودی وجود دارد که کارگزاران در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، اما پیگیری‌ها با جدیت ادامه دارد تا این تعهدات هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد افزود: برنامه‌ریزی شده است که تا دهه مبارک فجر، حدود ۵ هزار واحد مسکونی در قالب‌های مختلف از جمله واحد‌های تکمیل‌شده، نیمه‌تمام و زمین‌های آماده‌سازی‌شده به متقاضیان تحویل شود.

وی با تأکید بر جایگاه استان یزد در اجرای طرح‌های مسکن گفت: استان یزد طی سال‌های گذشته همواره جزو استان‌های برتر کشور بوده و تلاش مجموعه راه و شهرسازی و شورای مسکن استان بر این است که با تحقق تعهدات، رضایت مردم به‌طور کامل جلب شود.