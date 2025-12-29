پخش زنده
بیشترین بارشها در استان کرمان تا ساعت ۰۹:۳۰ امروز دوشنبه با ۳۵ میلیمتر در کیسکان شهرستان بافت ثبت شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان به نقل از هواشناسی استان کرمان، بیشترین بارش در ایستگاههای باران سنجی استان تا ساعت ۰۹:۳۰ روز دوشنبه در ایستگاه کیسکان با ۳۵ میلیمتر ثبت شد و پس از آن ایستگاههای گوغر بافت با ۳۲.۵ میلیمتر، ریسه ۳۱.۰ میلیمتر، سیه بنوییه رابر و راویز هر کدام ۲۹ میلیمتر، بیشترین بارشها را تجربه کردهاند.
در بین ایستگاههای هواشناسی اصلی استان کرمان، کهنوج با ۲۹.۱ میلیمتر بیشترین بارش را داشت و میانده جیرفت ۱۱.۱ میلیمتر و جیرفت ۱۰.۸ میلیمتر در رتبههای بعدی قرار دارند و در برخی ایستگاهها مانند رفسنجان و راور نیز بارش ناچیز گزارش شده است.
در شبکه ایستگاههای اقلیمشناسی خودکار نیز بارشهای قابل توجهی ثبت شده که از جمله میتوان به شهرستان رابر با ۲۵.۸ میلیمتر و رودبار با ۱۵.۴ میلیمتر بارش اشاره کرد.
روابط عمومی هواشناسی کرمان همچنین اعلام کرد، بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و پیروهشدار نارنجی شماره ۶ و هشدار زرد شماره ۳۹، فعالیت سامانه بارشی تا فردا (سهشنبه) در استان کرمان ادامه خواهد داشت و امروز و فردا بارشها به صورت باران و در ارتفاعات برف همراه با وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیشبینی میشود.
سهشنبه و چهارشنبه در مناطق شرقی استان کرمان وزش باد شدید، احتمال خیزش گرد و خاک و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی به سمت استان سیستان و بلوچستان مورد انتظار است.
از سهشنبه نیز کاهش محسوس دما، وقوع یخبندان در ساعات شب و مهگرفتگی در برخی مناطق محتمل است.
هواشناسی کرمان همچنین با توجه به تداوم بارشها و برودت هوا، به شهروندان توصیه کرد : در سفرهای برونشهری احتیاط و از تردد غیرضروری در معابر کوهستانی و مناطق متاثر از وزش باد شدید خودداری کنند.