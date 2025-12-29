به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان به نقل از هواشناسی استان کرمان، بیشترین بارش در ایستگاه‌های باران سنجی استان تا ساعت ۰۹:۳۰ روز دوشنبه در ایستگاه کیسکان با ۳۵ میلی‌متر ثبت شد و پس از آن ایستگاه‌های گوغر بافت با ۳۲.۵ میلی‌متر، ریسه ۳۱.۰ میلی‌متر، سیه بنوییه رابر و راویز هر کدام ۲۹ میلی‌متر، بیشترین بارش‌ها را تجربه کرده‌اند.

در بین ایستگاه‌های هواشناسی اصلی استان کرمان، کهنوج با ۲۹.۱ میلی‌متر بیشترین بارش را داشت و میانده جیرفت ۱۱.۱ میلی‌متر و جیرفت ۱۰.۸ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند و در برخی ایستگاه‌ها مانند رفسنجان و راور نیز بارش ناچیز گزارش شده است.

در شبکه ایستگاه‌های اقلیم‌شناسی خودکار نیز بارش‌های قابل توجهی ثبت شده که از جمله می‌توان به شهرستان رابر با ۲۵.۸ میلی‌متر و رودبار با ۱۵.۴ میلی‌متر بارش اشاره کرد.

روابط عمومی هواشناسی کرمان همچنین اعلام کرد، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و پیروهشدار نارنجی شماره ۶ و هشدار زرد شماره ۳۹، فعالیت سامانه بارشی تا فردا (سه‌شنبه) در استان کرمان ادامه خواهد داشت و امروز و فردا بارش‌ها به صورت باران و در ارتفاعات برف همراه با وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

سه‌شنبه و چهارشنبه در مناطق شرقی استان کرمان وزش باد شدید، احتمال خیزش گرد و خاک و اختلال در تردد محور‌های مواصلاتی به سمت استان سیستان و بلوچستان مورد انتظار است.

از سه‌شنبه نیز کاهش محسوس دما، وقوع یخبندان در ساعات شب و مه‌گرفتگی در برخی مناطق محتمل است.

هواشناسی کرمان همچنین با توجه به تداوم بارش‌ها و برودت هوا، به شهروندان توصیه کرد : در سفر‌های برون‌شهری احتیاط و از تردد غیرضروری در معابر کوهستانی و مناطق متاثر از وزش باد شدید خودداری کنند.