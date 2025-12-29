سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق گفت: گزارش این کمیسیون فردا سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود و در صورت تصویب، لایحه برای اصلاح به دولت بازگردانده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق بررسی شد اما با رای اکثریت نمایندگان عضو این کمیسیون، کلیات آن رد شد.

گودرزی افزود: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، فردا سه‌شنبه گزارش رد کلیات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت موافقت صحن با این گزارش، لایحه بودجه به دولت برگردانده می‌شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: طبق زمان‌بندی مشخص‌شده در آیین‌نامه، دولت پنج روز فرصت دارد تا درباره لایحه بودجه تجدیدنظر و پیشنهادهای جدید خود را مجدد به مجلس ارائه کند.

گودرزی با اشاره به ایرادهای مطرح‌شده درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح کرد: از جمله محور‌های مهم مورد انتقاد نمایندگان می‌توان به افزایش حقوق کارکنان دولت اشاره کرد که یکی از مطالبات جدی نمایندگان مردم است و با نرخ تورم موجود مغایرت دارد. همچنین بحث بیش‌برآوردی‌ها و کم‌برآوردی‌ها، نرخ ارز و قیمت تسعیر ارز در بودجه، موضوع مولدسازی و فروش شرکت‌ها از دیگر نکات مهم و گسترده‌ای است که مورد ایراد نمایندگان قرار گرفته است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به مجموعه این ایرادها، فضای کلی مجلس حاکی از رد کلیات لایحه بودجه است البته باید تأکید کرد که رد کلیات، در صورتی که در صحن علنی نیز به تصویب نمایندگان برسد، معنای جز کمک به دولت ندارد.

گودرزی با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم در لایحه بودجه گفت: در بودجه سال ۱۴۰۵ باید به مسائل مهمی همچون معیشت مردم و قضرهای ضعیف جامعه، وضع اقتصادی کشور، افزایش حقوق کارکنان، سیاست‌های مالیاتی و معافیت‌هایی که واقعاً به نفع قشرهای کم‌درآمد باشد، توجه جدی شود. همچنین موضوعاتی مانند تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که از قوانین دائمی و مهم کشور هستند، باید در لایحه بودجه به‌درستی دیده شود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: قانون بودجه به‌عنوان سند منابع و مصارف یک‌ساله کشور، باید برشی از برنامه پنج‌ساله پیشرفت و قوانین دائمی کشور باشد.

گودرزی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی تمام توان خود را برای تصویب بودجه‌ای به نفع مردم به‌کار خواهد گرفت تا گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات، به‌ویژه در حوزه معیشت مردم برداشته شود.