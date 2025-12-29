پخش زنده
امروز: -
بارش باران وبرف در بیشتر مناطق کرمان موجی از شادمانی وشکر گزاری رابین مردم ایجاد کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،بارش باران صبح امروز هوای کرمان را باطراوت کرد وحالوهوای دیگری به شهر بخشید.
با ورود سامانه بارشی؛ مناطق مختلف کرمان چهره زمستانی به خود گرفت وبیشتر مناطق نیز از این بارشهای رحمت الهی بی نصیب نماندند و برخی مناطق با بارش برف جامه سپید به تن کردند.
با تداوم ناپایداریهای جوی در استان وزش باد شدید وهمچنین کاهش دمای هوا پیش بینی شده است .
بارش سنگین برف در ارتفاعات جنوبی استان از جمله گردنهی سربیژن جیرفت، احتمال یخزدگی این محور برای امشب وجود دارد.
توصیه شده از ترددهای غیرضروری به سمت این محور خودداری شود