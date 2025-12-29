به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ به گفته حسینی، تامین نیروی انسانی را در مسیر ادامه این روندموثر دانست وگفت:برآورد واقعی نیاز استان ۱۸۲ نفر است و با حدود ۵۰ درصدی کمبود نیرو مواجه هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود:در ٩ ماهه سال ١٤٠٤ بیش از ۶۰۰ فقره پرونده در حوزه تخلفات منابع طبیعی تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی علت این روند کاهش را در نتیجه اقدامات پیشگیرانه دانست.