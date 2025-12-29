معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از صدور و اجرای مجوز بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی در این استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ایت اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از صدور و اجرای مجوز بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی در این استان خبر داد

وی با بیان اینکه تاکنون ۵ هزار و ۲۶۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان کرمان مجوز دریافت کرده‌اند، افزود: هم‌اکنون ۳ هزار و ۳۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز در مراحل مختلف اجرا شد