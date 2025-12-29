پخش زنده
دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در شهرستان بن اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این رویداد با رمز یا فاطمه الزهرا (س) در چهار رشته شامل بازی تلفن همراه، نرمافزار تلفن همراه، پویانمایی، هوش مصنوعی با حضور ۵۰ نفر در قالب ۱۷ تیم بمدت یک روز برگزار شد.
سرهنگ علیرضا رحیمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بن گفت؛ این رویداد با هدف ارتقای سطح توانمندیهای دیجیتال، حمایت از ایدههای نوآورانه و ایجاد بستر مناسب برای تولید محتوای بومی و کاربردی شکل گرفت.
این همایش علاوه بر ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینهای برای تبادل تجربه میان فعالان دیجیتال شهرستان بن فراهم کرد و نشان داد ظرفیتهای بالایی در میان جوانان و نواجانان این شهرستان برای حضور در عرصههای نوین فناوری و تولید محتوای دیجیتال در رویداد استانی و کشوری وجود دارد.
در پایان از مجموع ۱۷ تیم شرکت کننده ۴ تیم برتر به رویداد مرحله استانی راه یافتند و از نفرات و تیمهای برگزیده تجلیل شد.