پخش زنده
امروز: -
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت نگاه همهجانبه به بازآفرینی شهری، از آغاز اقدامات عملی برای ساماندهی محلات ناکارآمد و حل معضل قدیمی فاضلاب در مناطق در معرض خطر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، پنجاهونهمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد. در این نشست، فرزانه صادق بازآفرینی شهری را فرآیندی فراتر از نوسازی کالبدی دانست و بر توجه همزمان به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محلات هدف تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات مزمن فاضلاب در برخی محلات گفت: این معضل بیش از چهار دهه مردم را درگیر کرده و دیگر فرصتی برای تعلل وجود ندارد. فرزانه صادق از همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و شهرداریها برای تسریع در اجرای طرح ها خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ساکنان سکونتگاههای غیررسمی از قشرهای کمبرخوردار هستند، افزود: نظام موظف به حمایت از این مردم است. فرزانه صادق خواستار ارائه گزارشهای منظم از پیشرفت طرح ها شد و هدفگذاری کرد که بخشی از این مشکلات در کمتر از یک سال تعیینتکلیف شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین ساماندهی محلات در معرض خطر را مأموریتی ویژه برای مدیران حوزه بازآفرینی و زمین و مسکن دانست.
فرزانه صادق با اشاره به تجربه زلزله بم، بر اهمیت ایمنی بافتهای شهری و اجرای ضوابط فنی تأکید کرد و نگاه نادرست به توسعه شهری در دهههای گذشته را یکی از عوامل شکلگیری بافتهای ناکارآمد دانست.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، اشتغالزایی محلی، توانمندسازی اجتماعی و ارتقای زیرساختها ارکان اصلی بازآفرینی شهری محسوب میشوند. فرزانه صادق در پایان ابراز امیدواری کرد: با همافزایی دستگاهها، آثار ملموس این اقدامات بهزودی در زندگی مردم نمایان شود.