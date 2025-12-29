معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به طرح «من شهردارم۴» گفت: این طرح دو هفته پیش آغاز شده و ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران را به این طرح اختصاص دادیم. شهروندان می‌توانند برای ۱۵ همت طرح شهرداری نظر خود را اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجید باقری، با اشاره به اجرای چهارمین دوره طرح من شهردارم، گفت: یکی از رویکرد‌های تحولی این دوره مدیریت شهری این است که به سمت مردمی سازی اداره شهر پیش برویم و به جای برنامه ریزی شهرداری برای مردم، شهرداری با مردم برنامه ریزی کند.

وی افزود: بخشی از برنامه ریزی برای طرحهای توسعه محلی به این بخش اختصاص دارد که شهروندان طرحها را انتخاب کنند. امسال برای چهارمین سال متوالی طرح من شهردارم را اجرا می‌کنیم که هر سال هم با افزایش مشارکت شهروندان تهرانی مواجه بودیم.

باقری با بیان اینکه در اولین سال که ایده‌ها را به مردم اعلام کردیم، ۳۴۵ هزار نفر از شهروندان تهرانی در طرح، مشارکت کردند، یادآور شد: تمام اولویت‌های این افراد مورد توجه قرار گرفت و اجرایی شد. در دوره دوم یک میلیون و ۳۵۲ هزار نفر در این طرح مشارکت کردند و تلاش کردیم سه هزار طرح در سال دوم، با نهایت دقت بودجه دریافت کردند و در هشت ماهه ابتدای سال این طرح‌ها به بهره برداری رسید. در سال سوم دو میلیون و هزار و ۲۸ نفر در طرح مشارکت کردند.

وی همچنین تصریح کرد: این طرح دو هفته پیش آغاز شده و ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران را به این طرح اختصاص دادیم. شهروندان می‌توانند برای ۱۵ همت طرح شهرداری نظر خود را اعلام کنند. این در حالی است که بودجه البرز کلا ۲۱ همت است.

باقری با بیان اینکه باید برنامه به گونه‌ای باشد که طرحها در زمان ارائه بودجه به شورا آماده شود، خاطرنشان کرد: تمام این موارد باعث افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت در پایتخت خواهد شد.

وی ادامه داد: تا امروز که دو هفته از اتمام طرح باقی مانده، یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در طرح من شهردارم مشارکت کردند. این طرح در حال بلوغ است و روز به روز اشکالات آن در حال رفع است.

مشارکت دانش‌آموزان با هدف کسب تجربه برای رویداد‌های ملی

باقری با بیان اینکه در تهران دو هزار و ۷۰۰ مدرسه دولتی داریم، یادآور شد: شهرداری با تمام این مدارس جلساتی برگزار کرده و برای آنها طرح مشخص شده است. در مجموع هشت خدمت برای مدارس در نظر گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه امسال دامنه وسیعی از دانش آموزان در طرح مشارکت دارند، یادآور شد: این مشارکت تمرینی برای تجربه حضور در رویداد‌های ملی و مشارکت آنها در این رویدادهاست.

باقری با اعلام اینکه کارکنان شهرداری تهران به عنوان سفیران طرح من شهردارم به مردم اطلاع رسانی لازم را انجام می‌دهند، گفت: در روش دیگر تبلیغات و اطلاع رسانی در سطح شهر صورت گرفته و سامانه شهرزاد برای ورود و مشارکت در این طرح مشخص شده است. همچنین هر شهروندی #۳۳۳*۱۳۷* را شماره گذاری کند، پیامکی شامل لینک مشارکت در طرح من شهردارم برای او ارسال خواهد شد.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران افزود: شهروندان با انتخاب منطقه و محله سکونت و یا کار خود، با فهرست طرحهای مختلف روبه رو خواهند شد و نظرات مخالف و موافق خود را اعلام می‌کنند. در هر طرح تعداد نظرات دیگر شهروندان مشخص است.

فرصت به شهروندان برای انتخاب طرحهای مدنظرشان در خوان نخست

وی همچنین تصریح کرد: برای جلوگیری از هرگونه تقلب، ثبت نهایی نظرات با ارسال کد به تلفن‌های همراه صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه پلیس اطلاعیه‌های متعددی برای دقت نظر مردم در سرقت‌های اینترنتی صادر کرده، شهروندان این موضوع را رعایت می‌کنند.

باقری با بیان اینکه فرصتی پیش از آغاز طرح به شهروندان داده شد که طرح‌های مورد نظر خود را اعلام کنند، گفت: برخی پیشنهادات مطرح شده از سوی شهروندان مربوط به وظایف شهرداری نبود. شرایط طرحهای مرتبط نیز بررسی شد و در نهایت ۲۵ درصد طرحها مقبول بود.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: در گذشته روند کار در شهرداری انتخاب طرحها توسط مجموعه شهرداری بود و بعضاً پیشنهاد‌هایی نیز مطرح می‌شد. ایده‌ای که در دوره ششم شکل گرفت، به این دلیل بود که ما به نظرات شهروندان اعتقاد داریم. احساس رضایت شهروندان از اجرای طرحهایی که انتخاب می‌کنند، در پیشبرد این ایده اثرگذار بود.

پشتوانه‌های علمی و آکادمی زیرساخت طرح من شهردارم

وی افزود: ما دو زیرساخت مهم در اشاعه این طرح داشتیم؛ این ایده در اجلاس سران بریکس مورد بررسی قرار گرفت و جایزه خلاقیت و نوآوری را دریافت کرد و شهردار تهران مورد تقدیر قرار گرفت. پشتوانه‌های علمی و آکادمی نیز دیگر زیرساخت این طرح بود که مورد توجه قرار گرفت.

باقری با بیان اینکه تبلیغات و اطلاع رسانی طرح من شهردارم در رسانه ها، بیلبورد‌ها و دیگر ابزار‌های تبلیغاتی دنبال شد، خاطرنشان کرد: وقتی مردم نتیجه نظرات خود و اجرای طرحها را ببینند، می‌توانند به توسعه آن کمک کنند.

۹۰درصد طرحهای پیشنهادی سنوات قبل به بهره‌برداری رسیده است

وی ادامه داد: در سه سال گذشته ۶ هزار و ۶۰۰ از ۹ هزار طرح در معرض دید مردم، انتخاب شد و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرحها در نظر گرفتیم. حدود ۹۰ درصد از این طرحها تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است.

باقری با اعلام اینکه طیف گسترده از طرحها اصلاح تقاطع‌ها بوده است، تصریح کرد: طرحهای معرفی شده از طرحهای کوچک مقیاس بودند که از جمله می‌توان به آسفالت معابر و کوچه ها، راه اندازی میادین میوه و تره بار، احداث بوستان‌ها و احداث ایستگاه‌های آتش نشانی اشاره کرد. در طول این سه سال بیش از ۶ میلیون تن آسفالت در تهران توزیع شده، اما در قالب طرح من شهردارم به آسفالت کوچه‌ها ورود کردیم.

اهدای جوایز به شهروندان مشارکت کننده

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: با پایان طرح، قرعه کشی صورت خواهد گرفت و با موافقت شهردار تهران، خودروی برقی، موتورسیکلت برقی و اسکوتر برقی به عنوان جایزه برای شهروندان مشارکت کننده پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: دریافت آراء شهروندان در بانک ها، بیمارستان ها، ایستگاه‌های مترو، فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره بار، باغ کتاب، بهشت زهرا، برج میلاد، بازار، مجتمع‌های تجاری و دیگر فضا‌های عمومی در حال انجام است.

زیرساخت ثبت نظرات در مورد معضلات شهر فراهم شده است

باقری با بیان اینکه با بهبود‌های درون سازمانی، زیرساخت‌های نرم افزاری ارتقاء یافت، خاطرنشان کرد: علاوه بر جلب مشارکت دانش آموزان، اطلاع رسانی در دانشگاه‌ها نیز آغاز شده است. ما همت خود را به کار گرفته‌ایم که بگوییم منتظریم نظرات مردم را دریافت و بر اساس آن خدمات ارائه کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر اخذ آراء، زیرساخت ثبت نظرات در مورد معضلات شهر فراهم شده است. همچنین سامانه‌ای ایجاد شده که بانک اطلاعاتی مشارکت شهروندان را نیز داشته باشیم.

شهروندان تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۷ اعلام کنند

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران تأکید کرد: ما سامانه ۱۳۷ را برای دریافت پیام‌های مردمی پیش بینی کردیم. جامعه ۶ تا ۷ هزار نفری به عنوان سفیران طرح در حال فعالیت هستند و ممکن است با وجود آموزش ها، مشکلات و نواقصی وجود داشته باشد و شهروندان می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۷ به ما اعلام کنند.

وی افزود: سال قبل ۱۲ هزار میلیارد تومان به رأی گذاشته شد که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان به اجرا رسید. امسال هم پیش بینی ما این است که از ۱۵ هزار میلیارد تومان پروژه در معرض رأی، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان اجرایی شود.

باقری با تأکید بر اینکه پس از اتمام طرح، گزارشی از طرحهای منتخب به شهروندان با پیامک ارائه خواهد شد، گفت: ما در هر مقطعی به شهروندان گزارش می‌دهیم که طرحهای منتخب آنها در چه وضعی قرار دارد. بنای ما بر این است که بلوغ این ایده را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که اهمیت این طرح را تبیین کنیم و عدد مشارکت برای ما موضوعیت ندارد. مهم این است که خدمات رسانی لازم را انجام دهیم.

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد: شهردار تهران چهار رویکرد تحولی در پایتخت مطرح کرده که یکی از مباحث مبنایی آن، مردمی سازی اداره شهر است و ما آن را به عنوان یک الگو در نظر گرفتیم که مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

باقری همچنین خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با تلفن همراه خود هر تعداد طرحی که می‌خواهند انتخاب کنند و در سال بعد از اجرای آن مطلع شوند. شرکت در این طرح هیچگونه هزینه‌ای ندارد.

وی با بیان اینکه در نهایت طرح ها در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بررسی می شود، گفت: شورا نیز همچون سه سال اخیر به آراء مردمی ارج می‌نهند و همکاری لازم برای تخصیص بودجه برای اجرای طرح‌های انتخابی مردم را دارند.