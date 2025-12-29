پخش زنده
فرماندار شهرستان پیرانشهر از رها سازی خودروهای گرفتارشدە در کولاک و برف مسیر مرزتمرچین خبرداد.
خسروپور فرماندار شهرستان پیرانشهر خطاب بە رانندگان و شهروندان خاطرنشان کرد: بەهیچ عنوان در این شرایط آب و هوایی وارد محورهای مواصلاتی شهرستان نشوند.
فرماندار پیرانشهر در پایان افزود: تمام نهادها و ارگانهای امدادی درحال حاضر درحالت آمادەباش کامل قرار دارند.