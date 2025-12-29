فرماندار شهرستان پیرانشهر از رها سازی خودرو‌های گرفتارشدە در کولاک و برف مسیر مرزتمرچین خبرداد.

رهاسازی خودرو‌های گرفتاردر برف و کولاک در مسیر مرز تمرچین

رهاسازی خودرو‌های گرفتاردر برف و کولاک در مسیر مرز تمرچین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان پیرانشهر از رها سازی خودرو‌های گرفتارشدە در کولاک و برف مسیر مرزتمرچین خبرداد.

خسروپور فرماندار شهرستان پیرانشهر خطاب بە رانندگان و شهروندان خاطرنشان کرد: بەهیچ عنوان در این شرایط آب و هوایی وارد محور‌های مواصلاتی شهرستان نشوند.

فرماندار پیرانشهر در پایان افزود: تمام نهاد‌ها و ارگان‌های امدادی درحال حاضر درحالت آمادەباش کامل قرار دارند.