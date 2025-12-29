پخش زنده
رانش جاده ایذه دزپارت بر اثر سیلاب موجب سخت و خطرناک شدن تردد در مسیر اصلی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در پی بارشهای شدید و وقوع سیلاب در روزهای اخیر، محور ارتباطی ایذه دزپارت دچار رانش زمین و تخریب بخشهایی از بدنه جاده شد.
شدت جریان سیلاب باعث سست شدن خاک و ریزش حاشیه جاده شده و ایمنی تردد در این مسیر اصلی را با خطر جدی مواجه کرده است.
بر اساس گزارشهای میدانی، در برخی نقاط عرض جاده کاهش یافته و احتمال ریزش مجدد وجود دارد که این موضوع تهدیدی جدی برای خودروهای عبوری، بهویژه وسایل نقلیه سنگین، محسوب میشود.
نیروهای راهداری در محل حاضر شده و اقدامات اولیه برای ایمنسازی و بررسی میزان خسارت در حال انجام است.
از رانندگان درخواست میشود تا حد امکان از تردد غیرضروری در مسیر ایذه به دزپارت خودداری و در صورت عبور، نهایت احتیاط را رعایت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.