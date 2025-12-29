معتبرترین جشنواره خوشنویسی ایران با خط تعلیق و جوایز دو برابر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین: شانزدهمین دو سالانه خوشنویسی قزوین، با استقبال بیش از هزار اثر و ارتقای چشمگیر جوایز مالی، روز ۱۶ دی ماه در قزوین برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی هوشمند در گفتگوی ویزه خبری شبکه قزوین گفت: شانزدهمین دوره دو سالانه خوشنویسی قزوین، که به حق معتبرترین جشنواره ملی در این هنر اصیل محسوب میشود، با استقبال بینظیر هنرمندان سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی در تشریح جزئیات این رویداد هنری، اظهار داشت: «این دوره از جشنواره با وجود تمام محدودیتها، شانزدهمین سال است که بدون وقفه برگزار میشود و نمادی از پویایی هنر خوشنویسی در پایتخت این هنر است.»
هوشمند اعلام کرد: «مراسم اختتامیه و اهدای جوایز روز سهشنبه ۱۶ دی ماه، ساعت ۱۹ در سالن تربیت معلم مجموعه فرهنگیان قزوین برگزار خواهد شد و افتخار خواهیم داشت که میزبان مسئولین ارشد، از جمله وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی باشیم. پس از مراسم، نمایشگاه آثار منتخب هشتمین دوره اساتید و برگزیدگان در محل تاریخی و زیبای چهارستون قزوین افتتاح خواهد شد.»
نوآوری در رشتههای جشنواره
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به ابتکارات جدید در این دوره اشاره کرد و گفت: «با تلاش شورای سیاستگذاری، امسال برای اولین بار خط تعلیق، که ایرانیترین خط ما با بیش از ۱۴۰۰ سال قدمت است، به رشتههای جشنواره اضافه شد. همچنین بخش خوشنویسیهای نوین نیز با تعاریف مصوب شورای سیاستگذاری، در بخش برگزیدگان لحاظ گردید. رشتههای سنتی همچون نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث ایرانی نیز طبق روال همیشگی برگزار شد.»
وی همچنین بر اهمیت تکریم هنرمندان تأکید کرد و افزود: «همچون دوره گذشته، یک بخش ویژه بانوان به جهت تکریم خواهران هنرمند خوشنویس کشور و همچنین توجه ویژهای به بخش جوانان مطابق با سیاستهای بالادستی در این دوره لحاظ شده است.»
رشد چشمگیر مشارکت و ارتقاء جوایز
هوشمند در خصوص مشارکت هنرمندان، از ۲۰ درصد رشد در دریافت آثار نسبت به دوره هفتم خبر داد و افزود: «در مجموع، بیش از هزار اثر به دبیرخانه ارسال شد که داوریهای تخصصی در دو مرحله انجام گرفت. مرحله نهایی داوریها شنبه ۲۹ آذرماه در قزوین انجام و آثار راه یافته نهایی و نمایشگاهی مشخص شدند.»
وی ادامه داد: نکته قابل توجه، افزایش چشمگیر در حمایت مالی از هنرمندان است: «به دلیل استقبال گسترده و کیفیت بالای آثار که داوران را نیز در ارزیابیها با چالش مواجه کرده بود، ما تصمیم گرفتیم هم تعداد جوایز و هم مبلغ آنها را ارتقا دهیم. به عنوان مثال، جایزه نفر اول در هر رشته دو برابر شده است، و علاوه بر سه گانههای اول تا سوم، تعداد تقدیرنامهها نیز افزایش یافته است تا حق هنرمندان بیشتری رعایت شود.»
وی با اشاره به اینکه انجمن خوشنویسی قزوین در مقایسه با وسعت دفاتر و جمعیت استان، یکی از استانهای پیشرو کشور محسوب میشود، افزود : حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در سطوح عالی، ممتاز و فوق ممتاز استادی فعال هستند و افزایش قابل توجهی در مشارکت بانوان دیده میشود که این امر سبب شده تا جوایز ویژهای برای خواهران در نظر گرفته شود؛ چرا که این گروه "مادران آینده" هستند و فعالیت آنها نشاط اجتماعی به همراه دارد.
مدیرکل ارشاد استان برگزاری همایشها و جشنوارههای ملی را در ابعاد مختلفی مؤثر دانست و بیان کرد: این رویدادها در تثبیت جایگاه "پایتخت خوشنویسی" موثر بوده و در آمد و شد گردشگری و معرفی قزوین نقش دارد؛ به طوری که مذاکراتی برای ایجاد "تور گردشگری هنر" با معاونت هنری شهرداری تهران انجام شده است تا علاقهمندان علاوه بر بازدید از نمایشگاه، قزوینگردی نیز داشته باشند.
هوشمند در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: با وجود این موفقیتها، "جای کار فراوان است" و در خصوص تجلی این هنر در مبلمان شهری، درخواستهایی از مدیریت شهری ارائه شده، هرچند نقش سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی سیاستگذاری تخصصی است. او تأکید کرد که چون قزوین به عنوان "پایتخت خوشنویسی ایران" شناخته میشود، انتظار میرود مدیران شهری و فرهنگی، همانند توجه ویژه استاندار محترم، با جدیت بیشتری پیگیر اجرایی کردن نمادهای خوشنویسی در سطح شهر باشند.
علی هوشمند، در سخنانی ضمن تقدیر از برگزاری باشکوه هشتمین دوره دوسالانه خوشنویسی و ابراز امیدواری برای پیوستن سایر مدیران فرهنگی و شهری در دوره آتی، اظهار داشت: با وجود استحقاق تاریخی و اجتماعی قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران، نباید به وضع موجود اکتفا کرد و ما در نقطه مطلوبی برای ایجاد زیرساختهای اساسی نیستیم و باید بیشتر کار کنیم؛ چرا که پس از شانزده سال سابقه، ضروری است که ما دارای یک موزه هنرهای معاصر، یک گالری خوشنویسی معتبر و یک موضوع خوشنویسی تخصصی باشیم.
وی با اشاره به اینکه همکاری در برگزاری این همایش بزرگ بسیار خوب بوده، از حضور عملیاتی عزیزان در استانداری، سازمان برنامه و بودجه، بخش زیباسازی شهرداری، اداره کل میراث و گردشگری و صدا و سیما که دغدغهمندانه پیگیر امور هستند، تشکر کرد، اما در عین حال، تریبون رسمی را غنیمت شمرد تا تقاضای جدی خود را از شورای شهر و شهرداری برای توجه بسیار بیشتر مطرح نماید، زیرا تثبیت و ماندگاری این عنوان نیازمند گامهای جدی است.
هوشمند تأکید کرد: این اداره همواره به دلیل حضور انجمن خوشنویسان در "خانه" ارشاد، میزبانیهای تخصصی در سطوح عالی و استادی را انجام داده و رسالت این اداره در قبال پایتخت خوشنویسی متفاوت از سایر استانهاست و علیرغم محدودیت زیرساختها، تمام توان خود را به کار گرفتهاند.
وی در پاسخ به تفکیک مباحث خوشنویسی از حوزه میراث فرهنگی، که یک هنر زنده، پویا و ایرانی است و نباید صرفاً نگاهی تاریخی به آن داشت، تصریح کرد که گرچه سیاستگذاریهای کلان در وزارتخانه در حال تغییر است، اما حمایت ویژه از خوشنویسی به عنوان یک هنر زنده، همچنان یک دغدغه اصلی است.
وی همچنین به خدمات صندوق اعتباری هنر اشاره کرد که در قزوین بیش از ۱۰۰۰ نفر از ۱۷۵۰ عضو را تحت بیمه تکمیلی (که صندوق ۵۰٪ حق بیمه آن را میدهد) قرار داده است. این صندوق همچنین تسهیلات نقدی تا سقف ۳۰ میلیون تومان و وامهای بلاعوض برای ازدواج و فرزندآوری ارائه میکند. عضویت در این صندوق نیازمند احراز شرایطی مانند داشتن ۳ تا ۵ نمایشگاه برای برخی حوزههای هنری است.
هوشمند گفت: در بخش برنامهها، فصل پرکاری در پیش است شامل: جشنواره سنتور نوازی (بهمن)، نمایشگاه کتاب کودک و دانشگاهی، جشنواره خوش نویسی رضوی و نقاشی خط آیات، فراخوان جشنواره مطبوعات، و برگزاری جشنواره فیلم فجر و هفته فیلم و عکس.
هوشمند اعلام کرد: قزوین در ارزیابیهای کتاب، جزو ۵ شهر برتر دوستدار کتاب در بین ۱۵۰ شهر است و خواستار همافزایی دستگاهها شد تا با توجه به ظرفیتهایی مانند کتابخانههای خاندانی، قزوین بتواند عنوان پایتخت کتاب ایران را کسب کند. نمایشگاه کتاب فصلی نیز به طور منظم برگزار میشود.