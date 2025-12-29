مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین: شانزدهمین دو سالانه خوش‌نویسی قزوین، با استقبال بیش از هزار اثر و ارتقای چشمگیر جوایز مالی، روز ۱۶ دی ماه در قزوین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی هوشمند در گفتگوی ویزه خبری شبکه قزوین گفت: شانزدهمین دوره دو سالانه خوش‌نویسی قزوین، که به حق معتبرترین جشنواره ملی در این هنر اصیل محسوب می‌شود، با استقبال بی‌نظیر هنرمندان سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی در تشریح جزئیات این رویداد هنری، اظهار داشت: «این دوره از جشنواره با وجود تمام محدودیت‌ها، شانزدهمین سال است که بدون وقفه برگزار می‌شود و نمادی از پویایی هنر خوش‌نویسی در پایتخت این هنر است.»

هوشمند اعلام کرد: «مراسم اختتامیه و اهدای جوایز روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه، ساعت ۱۹ در سالن تربیت معلم مجموعه فرهنگیان قزوین برگزار خواهد شد و افتخار خواهیم داشت که میزبان مسئولین ارشد، از جمله وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی باشیم. پس از مراسم، نمایشگاه آثار منتخب هشتمین دوره اساتید و برگزیدگان در محل تاریخی و زیبای چهارستون قزوین افتتاح خواهد شد.»

نوآوری در رشته‌های جشنواره

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به ابتکارات جدید در این دوره اشاره کرد و گفت: «با تلاش شورای سیاست‌گذاری، امسال برای اولین بار خط تعلیق، که ایرانی‌ترین خط ما با بیش از ۱۴۰۰ سال قدمت است، به رشته‌های جشنواره اضافه شد. همچنین بخش خوش‌نویسی‌های نوین نیز با تعاریف مصوب شورای سیاست‌گذاری، در بخش برگزیدگان لحاظ گردید. رشته‌های سنتی همچون نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث ایرانی نیز طبق روال همیشگی برگزار شد.»

وی همچنین بر اهمیت تکریم هنرمندان تأکید کرد و افزود: «همچون دوره گذشته، یک بخش ویژه بانوان به جهت تکریم خواهران هنرمند خوش‌نویس کشور و همچنین توجه ویژه‌ای به بخش جوانان مطابق با سیاست‌های بالادستی در این دوره لحاظ شده است.»

رشد چشمگیر مشارکت و ارتقاء جوایز

هوشمند در خصوص مشارکت هنرمندان، از ۲۰ درصد رشد در دریافت آثار نسبت به دوره هفتم خبر داد و افزود: «در مجموع، بیش از هزار اثر به دبیرخانه ارسال شد که داوری‌های تخصصی در دو مرحله انجام گرفت. مرحله نهایی داوری‌ها شنبه ۲۹ آذرماه در قزوین انجام و آثار راه یافته نهایی و نمایشگاهی مشخص شدند.»

وی ادامه داد: نکته قابل توجه، افزایش چشمگیر در حمایت مالی از هنرمندان است: «به دلیل استقبال گسترده و کیفیت بالای آثار که داوران را نیز در ارزیابی‌ها با چالش مواجه کرده بود، ما تصمیم گرفتیم هم تعداد جوایز و هم مبلغ آن‌ها را ارتقا دهیم. به عنوان مثال، جایزه نفر اول در هر رشته دو برابر شده است، و علاوه بر سه گانه‌های اول تا سوم، تعداد تقدیرنامه‌ها نیز افزایش یافته است تا حق هنرمندان بیشتری رعایت شود.»

علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، در گزارشی جامع اعلام کرد که قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران، با کسب رتبه اول کشوری در بخش کلیپ‌های جوانان و میزبانی جشنواره‌های ملی، جایگاه هنری خود را تثبیت کرده و شاهد رشد چشمگیر مشارکت جوانان و بانوان در هنر خوشنویسی است؛ این دستاوردها که با حضور اساتید برجسته‌ای چون آقای عابدی و داوری استاد موسوی همراه بوده، مایه مسرت و نشانه‌ای از بالندگی خوشنویسی استان است.

وی با اشاره به اینکه انجمن خوشنویسی قزوین در مقایسه با وسعت دفاتر و جمعیت استان، یکی از استان‌های پیشرو کشور محسوب می‌شود، افزود : حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در سطوح عالی، ممتاز و فوق ممتاز استادی فعال هستند و افزایش قابل توجهی در مشارکت بانوان دیده می‌شود که این امر سبب شده تا جوایز ویژه‌ای برای خواهران در نظر گرفته شود؛ چرا که این گروه "مادران آینده" هستند و فعالیت آن‌ها نشاط اجتماعی به همراه دارد.

مدیرکل ارشاد استان برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های ملی را در ابعاد مختلفی مؤثر دانست و بیان کرد: این رویدادها در تثبیت جایگاه "پایتخت خوشنویسی" موثر بوده و در آمد و شد گردشگری و معرفی قزوین نقش دارد؛ به طوری که مذاکراتی برای ایجاد "تور گردشگری هنر" با معاونت هنری شهرداری تهران انجام شده است تا علاقه‌مندان علاوه بر بازدید از نمایشگاه، قزوین‌گردی نیز داشته باشند.

هوشمند در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: با وجود این موفقیت‌ها، "جای کار فراوان است" و در خصوص تجلی این هنر در مبلمان شهری، درخواست‌هایی از مدیریت شهری ارائه شده، هرچند نقش سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی سیاست‌گذاری تخصصی است. او تأکید کرد که چون قزوین به عنوان "پایتخت خوشنویسی ایران" شناخته می‌شود، انتظار می‌رود مدیران شهری و فرهنگی، همانند توجه ویژه استاندار محترم، با جدیت بیشتری پیگیر اجرایی کردن نمادهای خوشنویسی در سطح شهر باشند.