به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حرکت ملی «ورزش سبز بسیج» با هدف تلفیق ورزش، فرهنگسازی اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، صبح امروز در مراسمی با حضور مسئولان ورزش بسیج و سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران بهصورت رسمی آغاز شد.
این مراسم با حضور کنعانی مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست مازندران و جمعی از مسئولان حوزه ورزش بسیج و محیط زیست برگزار شد و همکاری راهبردی میان ورزش بسیج و ادارهکل حفاظت محیط زیست استان بهصورت رسمی کلید خورد.
در این آیین، سیدرضا احسانی مسئول معاونت تربیت بدنی سپاه کربلا، قلیزاده جانشین تربیت بدنی و مدیر قهرمانی بسیج، جلیلیان رئیس شورای راهبردی و سیاستگذاری هیئت اندیشهورز، ساداتی مدیر تربیت بدنی ناحیه ساری، دکتر احمدی و حسن سلیمانپور رئیس هیئت تیراندازی سپاه کربلا مازندران حضور داشتند.
سیدرضا احسانی در این مراسم با تشریح اهداف این حرکت ملی اظهار کرد: حرکت ملی «ورزش سبز بسیج» با رویکردی نوین و عملیاتی و با هدف تلفیق ورزش، فرهنگسازی محیط زیستی و مدیریت منابع طبیعی طراحی شده است تا ورزش بسیج به بازوی مردمی، اجتماعی و فرهنگی حفاظت از محیط زیست تبدیل شود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت گسترده پایگاهها، هیئتها و تیمهای ورزش بسیج برای فرهنگسازی محیط زیستی، طراحی و برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی با مأموریت حفاظت از طبیعت، مدیریت رفتار شکارچیان دارای مجوز از مسیر رقابتهای هدفمند، تبدیل ظرفیت تیراندازی و شکار به ابزار آموزش، پایش و کاهش آسیب به حیاتوحش و راهاندازی پویشهای ملی تحت عنوان «ورزش سبز بسیج» از محورهای اصلی این طرح است.
مسئول معاونت تربیت بدنی سپاه کربلا با اشاره به اقدامات میدانی این طرح گفت: اجرای برنامههایی شامل پاکسازی محیطهای طبیعی، آموزش، پایش و مشارکت مردمی، همزمان با تولید و انتشار بستههای رسانهای و خبری، از اقدامات اساسی حرکت ملی «ورزش سبز بسیج» به شمار میرود.
احسانی با تأکید بر نقش بسیج در ایجاد جریانهای ملی و اثرگذار تصریح کرد: با برنامهریزی منسجم و مدیریت دقیق، ورزش بسیج میتواند به الگویی موفق در سطح استان و حتی کشور در حوزه حفاظت از محیط زیست تبدیل شود.
در ادامه، دکتر کنعانی مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست مازندران نیز با استقبال از این همکاری مشترک گفت: ورزش میتواند پیوندی مؤثر میان جامعه، فرهنگ و محیط زیست ایجاد کند و حضور فعال ورزشکاران بسیجی، علاوه بر انتقال پیامهای محیط زیستی، در عمل نیز به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آسیب به حیاتوحش کمک خواهد کرد.
حرکت ملی «ورزش سبز بسیج» بهعنوان الگویی نوآورانه، تلاشی منسجم برای همافزایی ورزش، رسانه، فرهنگ و محیط زیست در مسیر ایجاد اثرگذاری اجتماعی و زیستمحیطی در سطح استان و کشور محسوب میشود.