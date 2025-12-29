به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جواد دوستی، کارخانه‌دار سیروانی با انتقال کارگاه تولیدی خود از تهران به سیروان؛ برای مردم این منطقه، اشتغال را به ارمغان آورده است.

وی در این کارخانه به تولید لوازم آشپزخانه، مشغول است.

جواد دوستی؛ یکی از انگیزه‌های خود را برای بازگشت به روستا؛ نزدیکی سیروان به مرز مهران و هزینه ارزان صادرات به آن سوی مرز‌ها عنوان کرد.

وی افزود: تولیدات این کارخانه در ابتدای کار با پنج نوع محصول آغاز شد که قرار است به ۱۵۰ نوع، افزایش یابد.

هم‌اکنون، پنج نفر به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به فعالیت هستند.