نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: تعلل در تکمیل طرح پساب یزد، آسیب برای منافع استان و آینده یزد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که این طرح استراتژیک، با وجود اهمیت حیاتی برای منابع آبی استان، به صورت مقطعی و ناقص رها شده، قرارداد‌های آن تعیین تکلیف نشده و عملاً پسابی برای جایگزینی آب مصرفی صنایع برداشت نمی‌شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که طبق اسناد توسعه، صنایع موظف به قطع مصرف آب شرب و استفاده از پساب هستند.

نماینده یزد، اشکذر و زارچ اظهار داشت: تعلل در تکمیل این طرح، آسیب برای منافع استان و آینده یزد است. این موضوع تا حصول نتیجه قطعی و اجرای کامل تعهدات، با استفاده از تمام ابزار‌های نظارتی پیگیری خواهد شد.

وی همچنین طی تماس تلفنی با مدیرعامل آبفای استان، ضمن ابراز نارضایتی شدید از وضعیت موجود، خواستار ارائه توضیحات فوری و اقدام عملی برای حل مشکل شد.