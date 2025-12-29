پخش زنده
به علت برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک آیت الله شفیعی، کلیه ادارات، مدارس و دانشگاههای اهواز فردا نهم دی ماه تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام استانداری خوزستان، با توجه به برگزاری مراسم تشییع پیکر آیتالله شفیعی، مدارس، دانشگاهها و ادارات شهر اهواز روز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ تعطیل است. ضمناً امتحانات نهایی مدارس طبق برنامه قبلی در این روز برگزار خواهد شد.
مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله سید علی شفیعی، از علمای برجسته استان و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری فردا ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد آیت الله شفیعی به سمت حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی برگزار میشود.
همچنین مراسم ترحیم این عالم جلیل القدر فردا از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷ در مسجد جامع امام خمینی (مصلی مهدیه امام خمینی) اهواز برگزار میشود.