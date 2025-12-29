پخش زنده
مراسمی به مناسبت سالروز شهادت سردار سلیمانی و روز مقاومت، با حضور جمعی از مردم کمیجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت سالروز شهادت سردار سلیمانی و روز مقاومت مراسمی با حضور جمعی از مردم کمیجان و سخنرانی سردار اهوازیان همرزم سردار شهید سلیمانی برگزار شد.
سردار اهوازیان در این مراسم پیشبرد اهداف نظام را مرهون خون شهدا دانست.
------------
شهردار اراک، از تولید و پخش ۱۴۱ هزار تن آسفالت در ۹ ماه امسال با هدف ارتقای زیرساختهای شهری و بهبود وضعیت تردد و ایمنی معابر در این شهر خبر داد.
محمودی گفت: آسفالتهای پخش شده از بهترین کیفیت برخوردارند و در برابر شرایط جوی مختلف مقاوم هستند.
-----------
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در شازند قربانی گرفت.
به گفته رئیس اورژانس استان، مردی ۵۰ ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از استفاده از کرسی ذغالی در شهرستان شازند جان خود را از دست داد.
ایراننژاد در خصوص استفاده از وسایل گرمایشی بدون رعایت استانداردهای مورد نظر در فضاهای بسته هشدار داد.