شماری از حامیان فلسطین با برپایی تجمع ضد صهیونیستی در پاریس، آزادی فلسطین را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پاریس، توقف سرکوب معترضان به نسل کشی از خواسته‌های تجمع کنندگان بود.

یکی از این تجمع کنندگان گفت: بمباران غزه ادامه دارد، مردم غزه هنوز در محاصره غذایی هستند و کارگران بنادر و فرودگاه‌ها تلاش می‌کنند مانع ارسال سلاح برای رژیم اسرائیل شوند؛ ما هم باید این رژیم را تحریم اقتصادی کنیم.

در روز‌های پایانی سال میلادی، تجمع کنندگان فرانسوی به یاد جان باختگان فلسطینی هستند و خواسته آنان، آزادی کسانی است که به علت همبستگی با فلسطین‌ها در زندان به سر می‌برند.

یکی دیگر از تجمع کنندگان نیز گفت: در انگلیس، فرانسه و جا‌های دیگر، فعالان و خبرنگاران، به خاطر حمایت از فلسطین تحت تعقیب قرار می‌گیرند، و رسانه‌ها هم سکوت کرده‌اند.

تجمع کنندگان روز‌های پایانی ۲۰۲۵، قرارشان در نخستین روز‌های ۲۰۲۶ هم، جمع شدن برای دفاع از فلسطین و حامیان آن است.