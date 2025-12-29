پخش زنده
امروز: -
یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار محصول از طریق گمرکات اراک، ساوه و زرندیه به ۹۲ کشور جهان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل گمرکات استان مرکزی میگوید: از ابتدای سال تا کنون یک میلیون و ۳۸۰ هزارتن محصول به ارزش یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار از طریق گمرکات شهرستانهای اراک، ساوه و زرندیه به ۹۲ کشور جهان صادر شده است.
روح الله غلامی افزود: کشورهای ترکیه، امارات، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، ازبکستان، عراق، افغانستان و پاکستان عمدهترین مقاصد صادراتی بودند.
او گفت: ظروف شیشهای، شمش آلومینیوم، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی، انواع عایق رطوبتی، مصنوعات پلاستیکی و انواع محصولات کاغذی هم عمدهترین کالاهای صادراتی بودند.
مدیرکل گمرکات استان گفت: همچنین در این مدت ۲۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار از ۴۳ کشور جهان به استان مرکزی وارد شده است.
غلامی افزود: خودرو، مواد اولیه، دستگاه و تجهیزات صنعتی عمدهترین محصولات بودند که از کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، عراق، قطر، هند، مالزی و کره جنوبی وارد کشور شدند.
او ابراز داشت: در این مدت ۳۹ هزارتن کالا به استان مرکزی ترانزیت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد ۹ درصدی داشته است.