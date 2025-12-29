به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، خانم دوستی‌خواه گفت : سیلاب اخیر که به دنبال بارش‌های شدید در منطقه به وقوع پیوست، موجب ورود آب درون یک واحد مرغداری در روستای مهدی‌آباد یکمهه و تلف شدن بیش از ۲۰ هزار قطعه مرغ گوشتی شد.

وی افزود: در این حادثه بخشی از ساختمان و تأسیسات مرغداری نیز تخریب و دچار آسیب جدی شده است.

او تأکید کرد کارشناسان جهاد کشاورزی در حال بررسی میزان دقیق خسارت های وارد شده و برنامه‌ریزی برای حمایت و جبران زیان‌های تولیدکننده هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد ، با توجه به هشدار‌های هواشناسی، به همه بهره‌برداران بخش کشاورزی و دامداری منطقه توصیه شده است تا نسبت به ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و واحد‌های تولیدی خود در برابر خطرات احتمالی ناشی از بارش‌های فصلی اقدام کنند.