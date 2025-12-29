به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، پیشگامی مردم خطه سرسبز گیلان در ۸ دی ۸۸ باعث شد تا رهبر معظم انقلاب گیلانیان را طلایه داران بصیرت نامیدند و مردم در دیدار با رهبر معظم انقلاب نیز با خواندن شعر‌های دسته جمعی بیعتی دوباره بستند، به همین مناسبت خیابانی در رشت به نام ۸ دی نام‌گذاری شده است.

هاشمی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای گیلان در گزارشی با عنوان یک قدم جلوتر روی دیگر سکه ۸ دی را بررسی کرده روزی که مردم با بصیرت گیلان در روز ۸ دی ۱۳۸۸ یک روز جلوتر از دیگر هموطنان با راهپیمایی ضد فتنه و با درک عمیق و هوشمندی غبار این حادثه را پاک کردند.