به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،عبدالرضا علیرضاپوری با بیان اینکه برنامه جایگزینی چراغ‌ها به‌صورت دو ساله اجرا می‌شود، افزود: در استان کرمانشاه حدود ۲۰۴ هزار چراغ گازی پرمصرف در معابر شهرها و روستاها وجود دارد که تمام این چراغ‌ها به مرور با ال‌ای‌دی کم‌مصرف جایگزین خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه هدف از این طرح را کاهش مصرف انرژی و کمک به مدیریت پیک بار برق عنوان کرد و گفت: با جایگزینی چراغ‌های ال‌ای‌دی به جای چراغ‌های گازی پرمصرف، حدود ۱۲ تا ۱۴ مگاوات صرفه‌جویی انرژی حاصل خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسش درباره تأمین هزینه‌ها، تصریح کرد: کل هزینه‌های تعویض چراغ‌ها از محل صرفه‌جویی انرژی (سیوینگ انرژی) پرداخت می‌شود و شرکت توزیع کرمانشاه هیچ هزینه مستقیمی برای این اقدام متقبل نشده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه ادامه داد: «روند جایگزینی چراغ‌ها از مهرماه آغاز شده و تاکنون حدود ۹۰ درصد از ۳۲ هزار چراغ تحویلی در معابر اصلی و شریان‌های مهم شهر کرمانشاه نصب و جایگزین شده است.

علیرضاپوری با اشاره به پیشرفت طرح در شهرستان‌های استان اظهار کرد: بخش‌های کوزران، سرفیروزآباد و شهر ماهیدشت مراحل نصب چراغ‌های کم‌مصرف را به پایان رسانده‌اند و هم‌اکنون روند ساماندهی معابر روستاها نیز آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح نه تنها موجب صرفه‌جویی انرژی می‌شود، بلکه گامی مؤثر در راستای مدیریت مصرف برق و بهبود کیفیت روشنایی معابر استان است.