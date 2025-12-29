به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل بهزیستی استان گفت: یازدهمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت خلیج فارس با حضور هنرمندانی از پنج استان کشور از امروز به میزبانی شهر یاسوج آغاز شد.

سید مهران کشاورز افزود: این جشنواره با مشارکت استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود و اجرا‌های آن به مدت سه روز ادامه خواهد داشت

کشاورز اضافه کرد: در مرحله فراخوان این جشنواره ۸۰ اثر نمایشی به دبیرخانه ارسال شد که پس از بازبینی ۳۳ اثر به مرحله ارزیابی راه یافت و در نهایت ۱۶ اثر برای بخش نهایی جشنواره انتخاب شد.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه این آثار از امروز در شهر یاسوج برای عموم اجرا می‌شوند، ادامه داد:کشاورز افزود آیین اختتامیه جشنواره نیز روز یازدهم دی‌ماه با حضور مسئولان استانی و هنرمندان در شهر یاسوج برگزار می‌شود.

کشاورز اضافه کرد: هدف از برگزاری این جشنواره را حمایت از توانمندی‌های هنری افراد دارای معلولیت و ایجاد بستر مناسب برای حضور فعال آنان در عرصه‌های فرهنگی و هنری است.