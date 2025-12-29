پخش زنده
رئیسجمهور روسیه به فرماندهان ارشد نظامی این کشور دستور داد: منطقه امنیتی حائل در مناطق مرزی با اوکراین را گسترش دهند و شهر زاپروژیا را در سال ۲۰۲۶ تصرف کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در نشستی با فرماندهان ارشد نظامی روسیه افزود: مأموریتهای نیروهای مسلح برای آزادسازی دونباس و نووروسیا به طور مرحلهای و طبق برنامه در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای روسی با موفقیت در حال پیشروی هستند و از خطوط دفاعی اوکراین عبور میکنند، در حالی که نیروهای اوکراینی در کل خط مقدم در حال عقبنشینی هستند.
رئیسجمهور روسیه در ادامه تأکید کرد: یگانهای شرق و دنیپر نیروهای مسلح این کشور باید به حمله خود برای آزادسازی شهر زاپروژیا ادامه دهند.
به گفته وی، یگان شرقی نیروهای مسلح روسیه از خطوط دفاعی اوکراین عبور کرده و به سمت شهر زاپروژیا در حال پیشروی است.
رئیسجمهور روسیه افزود: اوکراین سالهاست که برای دفاع از زاپروژیا آماده میشود، اما نیروهای روسی در این مسیر در دستیابی به اهداف خود موفق هستند.
وی با اشاره به اقدامات نیروهای مسلح اوکراین برای بازپسگیری کوپیانسک، از نیروهای مسلح روسیه خواست که این تلاشها را خنثی کنند.
رئیسجمهور روسیه ادامه داد: پس از آزادسازی کراسنوارمیسک و دیمیتروف، یگان مرکز نیروهای مسلح این کشور در حال پیشروی به سمت مرز جمهوری خلق دونتسک هستند.
آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه نیز اعلام کرد: در ماه دسامبر (ماه جاری میلادی / آذر-دی ۱۴۰۴)، نیروهای مسلح این کشور به بالاترین میزان پیشروی خود در یک سال در اوکراین دست یافتهاند.
رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه نیز گفت: نظامیان این کشور به طور تقریبی در تمام جبهه در حال حمله هستند و طی یک سال گذشته، ۳۳۴ شهرک را تحت کنترل خود قرار دادند.
والری گراسیموف افزود: تنها در ماه دسامبر (آذر و دی)، نیروهای مسلح روسیه بیش از ۷۰۰ کیلومتر مربع خاک و ۳۲ شهرک را آزاد کردند.
رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه ادامه داد: اوکراین با انجام دادن ضدحمله در برخی مناطق و استفاده گسترده از پهپادها، تلاش میکند تا پیشرفت نیروهای مسلح روسیه را کُند کند.
یوگنی نیکیفوروف فرمانده یگان شمال نیروهای مسلح روسیه نیز در این جلسه گفت: نیروهای تحت امر وی در حال گسترش منطقه امنیتی در منطقه مرزی اوکراین هستند و ۶۰ کیلومتر به داخل استان سومی پیشروی کردهاند.
یوگنی نیکیفوروف با بیان اینکه بیش از ۹۰۰ کیلومتر مربع در استانهای سومی و خارکف تحت کنترل روسیه قرار گرفته است، گفت: نیروهای مسلح روسیه کمتر از ۲۰ کیلومتر با شهر سومی فاصله دارند.
همچنین میخائیل تپلینسکی فرمانده یگان دنیپر نیروهای مسلح روسیه نیز گفت: این نیروها در مدت دو ماه، پنج شهرک را در منطقه زاپروژیا آزاد کردهاند.
به گفته میخائیل تپلینسکی، واحدهای پیشروی یگان دنیپر تقریباً در ۱۵ کیلومتری حومه جنوبی شهر زاپروژیا مستقر هستند.