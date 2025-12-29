پخش زنده
زمینه اشتغال زندانیان در مهاباد فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید زندان مهاباد از فراهم شدن زمینه اشتغال تعدادی از زندانیان واجد شرایط با همکاری کارآفرینان خبر داد و گفت: این اقدام علاوه بر ارتقای معیشت زندانیان، میتواند به حمایت از خانوادههای آنان نیز کمک کند.
محمدصادق امیرعشایری افزود: این اقدام به ویژه برای خانوادههای آسیبپذیر زندانیان، فرصتی برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای روحی و اجتماعی فراهم میکند و میتواند در اصلاح رفتار و بازگشت اجتماعی زندانیان مؤثر باشد.
امیرعشایری تصریح کرد: صاحبان سرمایه و مدیران واحدهای تولیدی باید جدیتر از قبل برای بکارگیری زندانیان آزادشده و حمایت از معیشت خانوادههای آنان پای کار باشند.
وی، با اشاره به واگذاری زمین و آغاز عملیات احداث زندان جدید گفت: با پیگیریهای مستمر، تأمین اعتبار به موقع و ادامه عملیات احداث زندان در دستور کار قرار دارد تا فضایی مناسب برای اقدامات تامینی و اصلاحی زندانیان فراهم شود.
معاون اداره کل زندانهای آذربایجانغربی هم گفت: بیش از سه هزار و ۳۰۰ زندانی آذربایجانغربی در ۲۶۵ دوره مهارت آموزی توانمندشدهاند تا پس از آزادی جذب بازارکار شوند.
یوسف کربلایی افزود: درخواستی که از خیران بویژه صاحبان سرمایه و مدیران کارخانجات داریم بکارگیری زندانیان برای اشتغال پس از رهایی از زندان است که انتظار میرود با رغبت کامل در خصوص جذب زندانیان با شرایط خاص اقدام کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به آمار و گزارشها، حقوق این افراد طبق قانون اداره کار پرداخت میشود که باعث شده دغدغههای زندانیان و خانوادههای آنان در موضوع معیشت حل شود.
جواد بنایی، رئیس دادگستری شهرستان مهاباد هم در این مراسم گفت: در زندان مهاباد هم ۲۰ دوره مهارت آموزی با حضور ۴۵۰ زندانی برگزار شده و ۲۳۵ نفرگواهینامه دریافت کردهاند.
در ادامه، بر همکاری بیشتر خیران برای برگزاری جشن گلریزان و بازگشت زندانیان جرائم غیرعمد به آغوش خانواده هایشان تأکید شد.
در پایان این مراسم، با قدردانی از تلاشهای یوسف صفری رئیس سابق، حسن آذریون به عنوان رئیس جدید زندان مهاباد معرفی شد.