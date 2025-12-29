وزیر خارجه روسیه از حمله پهپادی اوکراین به اقامتگاه رئیس‌جمهور روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفت که کی‌یف با استفاده از ۹۱ پهپاد به اقامتگاه «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه در منطقه «نووگورود» حمله کرد.

لاوروف گفت: «رژیم کی‌یف در طول شب از ۲۸ تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، با استفاده از ۹۱ پهپاد دوربرد، حمله‌ای تروریستی را به اقامتگاه ریاست‌جمهوری روسیه در منطقه نووگورود انجام داد.»

وی افزود که تمام پهپاد‌هایی که به اقامتگاه ریاست‌جمهوری روسیه حمله کردند، منهدم شدند.

لاوروف همچنین تاکید کرد: «چنین اقدامات بی‌ملاحظه‌ای بی‌پاسخ نخواهد ماند و اهداف حملات تلافی‌جویانه نیرو‌های مسلح روسیه و زمان اجرای آنها مشخص شده است.»